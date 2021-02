Handelaar luxe superjachten meldde verkoop niet, FIOD doet onderzoek

Foto ter illustratie (beeld: Pixabay). vergroot

De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland. Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

De kopers van de jachten worden vermoedelijk in verband gebracht met grootschalige corruptie en/of witwassen van gelden, stelt de FIOD, die het bedrijfspand woensdag heeft doorzocht. "Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelselmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties."

De markt van superjachten is een fraudegevoelige branche, stelt de FIOD. "De bemiddelaar dient daarom extra alert te zijn op ongebruikelijke transacties en signalen van witwassen bij de verkoop van schepen en moet ongebruikelijke transacties melden."

