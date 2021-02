Sander krijgt nieuwe rustplaats na noodkreet van zijn moeder: 'Last van mijn schouders'

Mieke Kroonen op de begraafplaats in Sprang-Capelle, waar ook haar zoon Sander (6) begraven is. vergroot

De opluchting bij Mieke Kroonen is enorm. Haar overleden zoon Sander krijgt een nieuwe laatste rustplaats in Vught. Zijn graf op de algemene begraafplaats in Sprang-Capelle is een van de 213 die geruimd wordt. Zijn moeder had geen geld voor een herbegrafenis, maar ook daar wordt voor gezorgd.

Mieke Kroonen vindt het 'fantastisch' dat haar zoon Sander toch herbegraven kan worden. "Als ik eraan denk dat het nu toch goed komt, moet ik al huilen", vertelt ze. De opluchting is duidelijk in haar stem te horen, want lange tijd leek het erop dat ze niet meer naar haar zoon toe zou kunnen.

Haar Sander overleed in 1989 op 6-jarige leeftijd aan kanker. Hij ligt op begraafplaats in Sprang-Capelle. Alleen de gemeente Waalwijk, waar het dorp onder valt, wil 213 algemene graven ruimen. De mededeling kwam hard aan bij zijn moeder die ook geen geld had voor een herbegrafenis.

Moeder Mieke zocht de publiciteit nadat haar smeekbedes bij de gemeente niets uithaalde. Haar verhaal maakte veel los en veel mensen zeiden toe haar financieel te willen steunen. "Zelfs de man die de graven moest ruimen, deed een toezegging voor een donatie. Het is zo mooi dat dit gebeurt."

Dat ze zoveel reacties vanuit het hele land kreeg van mensen die haar wilde helpen had ze niet verwacht, maar daarbij bleef het niet. "De dominee van Sprang-Capelle belde mij ineens op, hij had pastoor Martien Mesch uit Vught gesproken en die wilde ook helpen."

"Hij mag daar voor altijd blijven liggen."

Dat het contact tot stand kwam, was al bijzonder. "Ik ben helemaal niet gelovig en ken de dominee in Sprang-Capelle niet, maar toevallig zijn vrouw wel. Het had zo moeten zijn." De pastoor uit Vught bood aan om Sander te begraven op kinderbegraafplaats Heilig Hart. "Hij mag daar voor altijd blijven liggen."

Inmiddels is ze al naar Vught geweest. "Ik mocht zelfs een mooie plek voor hem uitzoeken. Het is er echt prachtig, het lijkt op een tuin." Dat ze haar zoon kan blijven bezoeken en 'aanraken', is een enorme last van haar schouders. "Ik kan het nu loslaten."

Over de kosten hoeft Mieke zich ook geen zorgen te maken dankzij de Vughtse begrafenisondernemer Bijnen. "De vergunning is aangevraagd en als die binnen is, kan ik een afspraak maken." Ze hoopt Sander over een paar weken naar zijn eeuwige rustplaats te kunnen brengen.

"Zij hebben nooit echt afscheid kunnen nemen."

Voor de broer en zus van Sander gaat dat heel bijzonder worden. "Ik was hoogzwanger van zijn zusje en zijn broer was drie toe mijn zoontje overleed. Zij hebben die begrafenis niet bewust meegemaakt en nooit echt afscheid kunnen nemen."

Dat ze dit alsnog kunnen doen, vindt Mieke heel bijzonder. "Dat gaat wel wat losmaken denk ik." Hoewel het geen leuke periode voor haar was met alle onzekerheid rond het graf van Sander put ze ook hoop uit alle steun. "Het is echt hartverwarmend al die reacties."

