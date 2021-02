Kleine gemeenten afwachtend met boetes voor horeca: ‘Per situatie bekijken’

Een aantal gemeenten in onze provincie kan nog niet aangeven of ze gaan handhaven als horecaondernemers besluiten om hun terrassen weer te openen. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant. Een van de vragen waar ze mee worstelen: hoeveel ondernemers gaan straks daadwerkelijk open?

Hier wordt getwijfeld Of er ook gehandhaafd gaat worden, en ondernemers een boete kunnen verwachten als ze open gaan, is nog niet overal duidelijk. De gemeenten Oss, Heusden, Laarbeek, Bladel, Someren en Cranendonck beslissen dat pas als er ook echt terrassen open gaan.

“Wanneer zich problemen voordoen, bekijken we per situatie hoe we daar het beste mee om kunnen gaan”, zo laat de gemeente Laarbeek weten. Oss wil afwachten ‘wat de horeca gaat doen’ alvorens iets te zeggen over handhaving. Ook de gemeente Heusden kan nog niet zeggen of er gehandhaafd wordt.