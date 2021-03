Indoor Brabant gaat weer niet door, nu door gevaarlijk virus onder paarden

Weer geen Indoor Brabant dit jaar? (Archieffoto). vergroot

Het vermaarde paardensportevenement Indoor Brabant in Den Bosch gaat niet door nadat er een gevaarlijk virus is uitgebroken tijdens een topsportevenement in Valencia in Spanje. Organisatie-directeur Marcel Hunze heeft dit dinsdagmorgen bevestigd in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! Indoor Brabant zou van 12 tot en met 14 maart worden gehouden in de Brabanthallen.

Vorig jaar werd Indoor Brabant op het laatste moment afgelast vanwege de uitbraak van corona. Nu is de ernstigste uitbraak sinds jaren van het rhinopneumonievirus spelbreker.

'Verdere verspreiding voorkomen'

Maandag werd bekend dat alle internationale hippische wedstrijden in tien Europese landen tot en met 28 maart zijn afgelast. De internationale paardensportfederatie FEI wil hiermee voorkomen dat de uitbraak van het rhinopneumonievirus zich verder verspreidt. Door dit herpesvirus kunnen paarden verkouden worden, koorts krijgen en zelfs doodgaan.

Het besluit betekent dat ook Indoor Brabant niet kan doorgaan, zo meldt de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Eind januari maakte ze nog bekend dat wedstrijden dit jaar mogelijk zijn, maar zonder publiek en sponsors.

De FEI laat verder weten dat er hard wordt gewerkt aan een protocol om alle paarden die al op een evenement in Europa gestald zijn, weer naar huis te krijgen. Er zitten momenteel verschillende Nederlandse ruiters met hun paarden op evenementen in onder meer Spanje, Portugal en Italië.

