Het graf van de misvormde Janus Kiepoog is weer voor twintig jaar gered

Janus Kiepoog had een misvormd gezicht (foto: archief). vergroot

Het graf van de markante Bosschenaar Janus Kiep is voor de komende twintig jaar gered. Een inzamelactie leverde binnen een dag bijna 2000 euro op. Ruim veertig jaar na de dood van Janus Borghs, zijn echte naam, blijkt hij allesbehalve vergeten. "We zitten nog op een roze wolk", lacht initiatiefnemer Ernst Jan van Loenen.

"Dit is heel onwerkelijk. Het is bijzonder dat hij zo lang na zijn overlijden nog altijd immens populair is", vervolgt Ernst Jan. "Ook mensen die hem nooit hebben gekend doneren. Zij horen de legendarische verhalen dan bijvoorbeeld van hun ouders."

Ook al is het streefbedrag gehaald, geven kan nog altijd. Het extra geld wordt gebruikt om de grafrechten nog langer vast te leggen. Anders gaat het naar onderhoud van het graf of het standbeeldje van Janus. "We zijn nog druk met de gemeente in overleg hoe we dit het best kunnen aanpakken."

Janus overleed op 5 oktober 1981. Hij werd in de volksmond ook wel Janus Kiep of Kiepoog genoemd. Hij viel op door zijn misvormde gezicht: een van zijn ogen was permanent dichtgeknepen. Janus zou als kind met zijn gezicht tegen een brandende kolenkachel zijn gevallen. Hij liet kinderen tijdens carnaval maar al te graag schrikken. Ook gaat het verhaal dat hij graag de strikken van de schorten van HEMA-verkoopsters lostrok.

"Janus en ik lieten elkaar altijd schrikken."

De actie maakt veel los. "Het is een eer om zijn graf te laten bestaan", schrijft Marianne Spoor, een van de vele donateurs. "Als kind zag ik hem bijna iedere week want hij woonde om de hoek. We lieten elkaar altijd schrikken. Vele jaren later begreep ik pas wie hij was."

Ernst Jan begon de doneeractie maandagmiddag samen met horeca-exploitant Roland van de Werken. De rechten van het graf op de begraafplaats in Orthen dreigden dit jaar namelijk te verlopen. Janus heeft geen familie meer die betaalt voor de kosten.

Het is overigens niet de eerste keer dat zijn graf wordt gered. Tien jaar geleden was er ook al een succesvolle actie voor de Bosschenaar. Toen werd in totaal 639 euro opgehaald.

Janus met carnaval (foto: archief). vergroot

Het graf van Janus Kiep (foto: archief). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.