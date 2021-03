Gepeste Stef (9) komt met een kledinglijn zodat iedereen zichzelf kan zijn

Wachten op privacy instellingen... Stef werd bekend door de hoge hakken (foto: Rogier van Son). Volgende Vorige vergroot 1/2 Stef (9) showt zijn eigen kledinglijn

De 9-jarige Stef uit Best lanceert zijn eigen kledinglijn. Hij werd in één klap beroemd door zijn optreden in Holland's Got Talent, maar werd daarna ook veel gepest omdat hij aan de jury vertelde dat hij graag op glitterhakken loopt. Met zijn merk 'Shine by Stef' wil hij laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Een deel van de opbrengst gaat naar Stop Pesten Nu.

Na alle pesterijen schreef hij er een liedje over en dat zong hij in zijn klas. Ook werd hij door verschillende scholen gevraagd om voorlichting te komen geven over pesten. De Eindhovense schoenenontwerpster Zeynep Dag was onder de indruk van zijn dapperheid en doorzettingsvermogen. Zij herkende een deel van zichzelf in Stef. Ze maakte zelfs speciale hakken voor hem. Een ander hakkenmerk vroeg hem daarna om zelf hakken te ontwerpen.

"Er worden nog best veel kinderen gepest en zij durven daardoor niet zichzelf te zijn."

Daar komt nu dus een vervolg op: een eigen kledinglijn met polo's en truien voor kinderen en volwassenen. "Ik wilde graag een eigen kledinglijn omdat er nog best veel kinderen gepest worden en zij daardoor niet zichzelf durven te zijn. Dat vind ik jammer."

En uiteraard mag het lievelingsonderdeel van Stef niet ontbreken op de kleding: glitters, heel veel glitters. Op de koordjes in de kleding maar ook op de labels. Maar ook een duidelijke boodschap: "Als er Shine by Stef op je kleding staat, weet dan dat ik achter je sta."

"Stef is natuurlijk nooit een standaardjongetje geweest."

Intussen is Stef nog geen 10 jaar oud, maar heeft hij dus wel al zijn eigen kledinglijn. "Stef is natuurlijk nooit een standaardjongetje geweest dat de lijntjes volgt," vertelt zijn moeder Anouska, "en dat hoeft ook absoluut niet. Hij wil gewoon heel veel dingen van zichzelf en hij staat ook ergens voor. En dat vind ik wel heel erg goed."

Of hij er rijk van gaat worden? "Dat geloof ik niet", zegt zijn moeder lachend. "Ik hoop in ieder geval voor hem dat er ook nog winkels komen die zijn kleding willen gaan verkopen."

"Niemand scheldt me nu nog uit."

Inmiddels gaat het gelukkig beter met Stef. "Niemand scheldt me nu nog uit. Ze zijn ook niet iemand anders gaan pesten. Dus ik ben blij dat het nu rustig op school is."

Zijn moeder is trots. "Dat vind ik het mooie aan de kledinglijn van Stef. Het is tijd om te shinen voor iedereen. Er zijn heel veel mensen die niet zichzelf kunnen zijn."

