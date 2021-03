Coronanieuws: werkloosheid onder jongeren blijft maar toenemen, steun voor kabinet neemt af

Ook bij het uitzendbureau krijgen jongeren vaak 'nee' te horen (foto: archief). vergroot

We hebben vanaf woensdag iets meer lucht gekregen dankzij enkele versoepelingen die ingaan.

Er lagen dinsdag 302 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, elf meer dan maandag.

Brabant telde woensdag 884 nieuwe besmettingen. Dinsdag waren er dat fors minder (553).

Na maanden mochten woensdag ook 'oudere jongeren' weer samen gaan trainen.

6.40 - Steun voor coronabeleid neemt af

De steun voor het coronabeleid van de regering is gedaald van 75 procent eind januari naar 62 procent op dit moment, zo meldt de NOS op basis van onderzoek dat I&O Research uitvoerde op verzoek van de omroep. Vooral de economische maatregelen, zoals het beperkt openen van de winkels en het sluiten van de horeca, kan op steeds minder compassie rekenen. In januari stond 53 procent van de ondervraagden daar nog achter, nu is dat 42 procent. Zes op de tien Nederlanders vindt dat de terrassen open kunnen.

Volgens het onderzoeksbureau neemt de steun voor strengere maatregelen voor het eerst af. 59 procent van de mensen vindt dat er versoepelingen moeten komen en 10 procent wil zelfs helemaal geen lockdown meer. Daartegenover staat dat 9 procent juist voor een aanscherping van de regels is. I&O Research ondervroeg 2685 Nederlanders tussen 26 februari en 1 maart.

6.20 – Stijgend aantal jonge werklozen

Het aantal werkloze jongeren is toegenomen. In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar waren er 36.000 meer jongeren werkloos dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de groep jongeren die niet naar een baan zocht of beschikbaar was voor de arbeidsmarkt groeide, met 29.000. Het aantal werkende jongeren daalde het sterkst onder kelners en barpersoneel.

De jarenlange stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud kwam aan het begin van de coronacrisis abrupt tot stilstand. Het meest was die daling te zien onder jonge mannen die geen formeel onderwijs volgden, van ruim 80 procent naar 76 procent. Bij mannen die een opleiding volgden, daalde de arbeidsdeelname van bijna 59 procent naar tegen de 56 procent. Bij vrouwen was de daling iets minder sterk.

6.10 - 'Kinderen met handicap eenzamer dan ooit'

Kinderen met een handicap hebben zwaar te lijden onder de huidige lockdown. Maar liefst 72 procent van de meisjes en jongens met een beperking is door de coronacrisis eenzamer dan ooit. De problematiek leidt niet alleen tot een sociaal isolement, maar brengt ook een toename van fysieke en mentale klachten met zich mee. Dit blijkt volgens De Telegraaf uit onderzoek dat de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind uitvoerde onder gezinnen van wie ten minste één kind te maken heeft met een beperking.

Ook ouders en verzorgers hebben het niet gemakkelijk: driekwart van hen voelt zich onvoldoende gesteund door instanties om deze tijd door te komen. Het Gehandicapte Kind zet tijdens de lockdown extra in op het verstrekken van ondersteunende middelen voor in huis.

6.00 - Bescheiden groei agrarische sector

De agrarische sector zal ook dit jaar groei laten zien, al ligt het tempo naar verwachting lager dan afgelopen jaar. Volgens het Economische Bureau van ING zal de productie dit jaar met 0,5 procent toenemen, waar dat in 2019 nog dik 1 procent was. Daarbij staan door de coronacrisis de prijzen wel onder druk. Ook spreken de stikstofbeperkingen in het nadeel van de sector.

Volgens ING is door de coronacrisis een mindere vraag vanuit de landbouwsector ontstaan. Dat heeft veelal geleid tot lagere prijzen. Onder anderen telers van frietaardappelen kampten met problemen. Ook groenten die onder glas worden gekweekt werden minder afgezet in het zogeheten food-kanaal, vooral als gevolg van de sluiting van de horeca.

Melkveehouders kregen te maken met een daling van de melkprijs en hogere voerkosten. Dat laatste geldt is eveneens het geval bij in de pluimvee- en varkenssector. Voor laatstgenoemde groep speelt behalve de onzekerheid rond de coronacrisis mee dat ook niet duidelijk is hoe de Afrikaanse varkenspest zich ontwikkelt.

5.40 - Tegenslag voor Nederlandse export blijft

De Nederlandse export blijft last houden van de coronacrisis en de lockdown. Volgens de maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius rekent bijna de helft van de ondervraagde bedrijven op een stevige omzetdaling dit jaar. Gemiddeld denken de exporteurs het daarbij met krap een vijfde aan minder inkomsten te moeten doen. Circa 14 procent van de exporteurs denkt dat de negatieve impact van de crisis ook volgend jaar voelbaar zal zijn.

Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex: "De situatie blijft zorgelijk voor bijvoorbeeld bedrijven in de metaal en chemiesector en desastreus voor de reis-, beurs- en evenementensector. Bedrijven in voeding, land- en tuinbouw doen het juist relatief wat beter", zegt hij. Zijn belangenorganisatie ziet ook lichtpuntjes. Ongeveer één op de acht ondernemers verwacht wel te profiteren van de coronacrisis. Daarbij wordt gemiddeld op een groei van de omzet met 12 procent gerekend.

