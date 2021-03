Vaccinaties bieden hoop voor verpleeghuizen die naar versoepelingen snakken

Conny Helder (foto: tanteLouise). vergroot

De coronavaccinatiecampagne lijkt haar vruchten af te werpen in de verpleeghuizen. Onder bewoners neemt het aantal coronabesmettingen en sterfgevallen duidelijk af. Versoepelingen lijken op komst. "Iedereen snakt ernaar", zegt de Brabantse zorgbestuurder Conny Helder.

Een jaar na het begin van de coronacrisis lijkt de zon dus langzaam maar zeker door de wolken te breken. Veel bewoners en medewerkers zijn ingeënt tegen het coronavirus of zijn binnenkort aan de beurt.

De resultaten mogen er zijn:

Vorige week was 2,5 procent van alle positieve tests te linken aan verpleeghuizen.

De afgelopen drie maanden was dat 6,6 procent, dus stukken hoger was.

Vorige week stierven er voor het eerst in een half jaar minder mensen dan 'normaal'. Volgens het CBS waren er vooral minder overlijdens onder 80-plussers en verpleeghuisbewoners.

"Twee weken nadat de tweede prik gezet is, zijn mensen optimaal beschermd."

"Het gaat echt de goede kant op. De cijfers zijn hoopvol", vindt Conny Helder. Zij is bestuurder van brancheorganisatie Actiz, zorginstelling Tante Louise en het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg. Zij weet als geen ander hoe de situatie in de verpleeghuissector is.

"Het heeft er alle schijn van dat dit het effect is van het vaccineren. Veel bewoners en medewerkers zijn voor een eerste of tweede keer geprikt. Twee weken nadat die tweede prik gezet is, zijn mensen optimaal beschermd."

"Iedereen wil heel graag zo snel mogelijk terug naar normaal."

De positieve ontwikkelingen zorgen volgens Helder voor een stukje ongeduld. "Iedereen wil heel graag zo snel mogelijk terug naar normaal." In een uitgelekt advies staat dat het strenge bezoekregime van één bezoeker per dag kan worden versoepeld naar twee bezoekers voor mensen die twee prikken hebben gehad.

Ook hoeven bewoners nog maar vijf in plaats van tien dagen in quarantaine als ze in contact geweest zijn met iemand die positief getest is. Mogelijk neemt het kabinet dit advies over. Helder wil er niet op vooruitlopen, maar overduidelijk is volgens haar wel dat iedereen ernaar snakt.

"Ik ben hoopvol, maar niet gerust."

Conny Helder is ook nog wel een beetje bezorgd. Ze bekijkt de ontwikkelingen rondom de Britse variant en een derde coronapiek met argusogen. "Als de cijfers in Nederland oplopen, gaan we dat ongetwijfeld ook in de verpleeghuizen merken. We moeten echt even afwachten wat er nog op ons afkomt."

Vooral bij medewerkers proeft Helder een enorme coronamoeheid. "Alleen al het idee dat ze nog een keer vol aan de bak moeten vanwege een nieuwe uitbraak... Ze moeten de energie uit hun tenen halen om dat weer op te brengen." Daarom houdt Helder een slag om de arm: "Ik ben hoopvol, maar niet gerust."

