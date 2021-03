'Hongaarse dierenartsen frauderen met hier verkochte puppy's'

Voorbeeld uit een hondenpaspoort (Beeld: Omroep Brabant) vergroot

Dierenartsen in Hongarije frauderen met rassen, geboortedata en inentingen tegen rabiës van puppy's die in Nederland worden verkocht. Dat stelt dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. De dieren zouden zijn verkocht door handelaren in Diessen, Chaam en Lelystad.

De organisatie overhandigde dertig dossiers aan de Hongaarse autoriteiten op basis van broodfok puppy’s, die in Nederland door drie handelaren verkocht zijn. Er is aangifte gedaan bij de Hongaarse politie tegen zes dierenartsen wegens onder meer fraude, medeplichtigheid aan dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie.

Non-actief

Ook heeft House of Animals een klacht ingediend bij de ethische commissie van de Hongaarse Veterinaire Kamer, te vergelijken met de Nederlandse tuchtraad. Volgens de organisatie is er inmiddels een onderzoek gestart. Ook zou inmiddels een dierenarts op non-actief zijn gesteld.

Volgens House of Animals constateren dierenartsen al jaren problemen met puppy's die bijvoorbeeld veel jonger zijn dan de geboortedatum aangeeft of waarbij de rabiësvaccinaties niet kloppen.

Diep triest

Met meldingen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt volgens hen vrijwel nooit iets gedaan, zegt Karen Soeters, directeur van House of Animals. "Nederlandse dierenartsen worden door de NVWA niet serieus genomen en dat is diep triest. Dat er door de NVWA geen onderzoek is gedaan naar de dierenartsen die steeds weer in de paspoorten gemeld worden bij te jonge en vaak zieke puppy’s is onbegrijpelijk en bevestigt wederom het disfunctioneren van deze organisatie."

