Coronanieuws: 526 nieuwe besmettingen gemeld in Brabant

De teststraat in Breda, foto ter illustratie (archieffoto: Collin Beijk). vergroot

Ook deze maandag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In onze provincie zijn het afgelopen etmaal 526 nieuwe besmettingen gemeld.

Maandagochtend is de derde corona-vaccinatielocatie in de regio West-Brabant geopend, in de evenementenhal van Breepark in Breda.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen maandagochtend 303 coronapatiënten, eentje meer dan zondag.

De afgelopen 24 uur werden 28 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, vijf overleden het voorbije etmaal.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

17.00 - Zo werd de XL-vaccinatielocatie in Breda opgebouwd

Maandagochtend is de derde corona-vaccinatielocatie in de regio West-Brabant geopend. Dit is er een van XL-formaat en deze bevindt zich in de evenementenhal van Breepark in Breda. In deze timelapse zie je hoe de opbouw ging:

16.00 - De Jonge verwacht Janssen-vaccins in april

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid verwacht dat het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen in april beschikbaar komt in Nederland. Dat meldt de NOS.

"Grotere aantallen van het vaccin worden dan vanaf mei geleverd. Precieze aantallen kan hij nog niet noemen. Van het Janssen-vaccin verwacht Nederland in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen doses. Mensen hoeven maar één prik te krijgen, en dus niet twee zoals bij andere vaccins. Het Janssen-vaccin wordt waarschijnlijk donderdag als vierde vaccin goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie", aldus de omroep.

15.30 - Al 5500 flessen wijn gered in Breda

Een week geleden startte Breda Maakt Mij Blij een reddingsactie voor ondernemer Huub van den Muijsenbergh van de Bredase Wijnkoperij La Persistance. Door de horecasluiting zit hij met 24.000 flessen wijn waar hij geen bestemming voor heeft. Inmiddels zijn er 5500 flessen gered. Per doos gaat er 9 euro naar de Bredase horecaondernemers die tot Huub zijn klantenkring behoren.

Frank en Thibaud van Breda Maakt Mij Blij pakken de wijn in (foto: Breda Maakt Mij Blij). vergroot

15.18 - 526 nieuwe besmettingen gemeld in Brabant

In onze provincie zijn het afgelopen etmaal 526 nieuwe besmettingen gemeld. Landelijk gaat het om 3924 besmettingen. Het aantal verloopt de afgelopen dagen erg grillig in onze provincie, zoals te zien is in deze grafiek:

14.30 - Meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Na vijf achtereenvolgende dagen van dalingen, is het aantal corona patiënten in Nederlandse ziekenhuizen maandag toegenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met COVID-19 is nu 1905, dat zijn er 54 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 558 op de intensive care, 13 meer dan een dag eerder. Het is voor het eerst in bijna twee weken dat dit aantal boven de 550 uitkomt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1347 mensen met corona, een toename van 41 afgelopen etmaal.

12.59 - 'Nederlanders willen vakantie boeken, vaker dichter bij huis'

Nederlanders gaan aankomende zomer waarschijnlijk dichter bij huis op vakantie. Mensen willen veilig en verantwoord reizen, meldt branchevereniging ANVR die onderzoeksbureau GfK opdracht gaf tot het onderzoeken van de reisbehoeften van Nederlanders aankomende zomer. Liefst 84 procent van de ondervraagden wil een vakantie boeken als dat weer toegestaan is, ook al zijn er nog coronamaatregelen.

12.50 - Kabinet wil meer vrijheid bieden met 'coronapaspoort'

Het kabinet werkt aan een bewijs van niet-besmettelijkheid om mensen meer vrijheden te geven. Zo'n coronapaspoort biedt meer vrijheden voor gevaccineerden, mensen die zich hebben laten testen of mensen die onlangs corona hebben gehad en daardoor immuun zijn. Met zo'n bewijs in de hand kunnen mensen bijvoorbeeld naar een concert, festival of de bioscoop, meldt de NOS.

12.20 - Rechter beslist later deze week over heropening van winkels

De rechter in Den Haag komt uiterlijk op vrijdagochtend met een uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door winkeliersvereniging INretail om heropening van winkels af te dwingen bij de Staat. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens INretail kunnen winkels wel degelijk veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden.

12.19 - Nieuwe corona-vaccinatielocatie geopend in Breda

Maandagochtend is de derde corona-vaccinatielocatie in de regio West-Brabant geopend. Dit is er een van XL-formaat en deze bevindt zich in de evenementenhal van Breepark in Breda. "De inrichting van het vaccinatieproces is hier – samen met experts uit het logistieke vakgebied - zo uitgekiend en ingericht dat we vanaf april duizenden prikken per dag kunnen zetten, mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn."

De XL-vaccinatiestraat in de evenementenhal van Breepark in Breda (foto: GGD West-Brabant). vergroot

12.09 - Minder coronaboetes

De politie heeft afgelopen week 6014 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. Dat is fors minder dan de week ervoor, toen de politie 6966 boetes voor deze overtreding uitschreef. Bovendien beëindigde de politie afgelopen weekend zestig illegale feesten, minder dan de tachtig feesten van vorig weekend en de 96 in het weekend daarvoor.

11.07 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen lagen maandagochtend 303 coronapatiënten, eentje meer dan zondag. Dat maakte het ROAZ maandagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur werden 28 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in de ziekenhuizen in onze provincie. Er werden er 18 uit het ziekenhuis ontslagen. Vier werden er overgeplaatst en vijf zijn er overleden.

10.33 - Herstel-NL plaatst opnieuw paginagrote advertentie

Herstel-NL voert dinsdag opnieuw campagne met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen en met tv-commercials. De organisatie 'wil iedereen ervan doordringen dat Nederland nu open moet, om de steeds harder oplopende schade aan de samenleving te stoppen'. Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals die Nederland uit de lockdown wil loodsen. Hun adviezen zijn op zijn zachtst gezegd omstreden.

10.26 - Deliveroo zag bestellingen in coronajaar fors stijgen

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo, die naar de beurs in Londen gaat, heeft in het coronajaar 2020 volop geprofiteerd van de grote vraag naar maaltijdbezorging. Via het platform van Deliveroo, dat ook in Nederland actief is, nam de totale waarde aan bestellingen vorig jaar met 64 procent toe tot 4,1 miljard pond, omgerekend bijna 4,8 miljard euro.

10.21 - Nood bij amateurvoetbalclubs minder hoog dan verwacht

Meer dan de helft van de amateurclubs in het voetbal weet zeker dat het seizoen vanwege de coronacrisis met verlies wordt afgesloten. Toch is de acute nood minder hoog dan werd verwacht in mei. Destijds vreesde 18 procent voor het voortbestaan als er niet gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5 procent van de verenigingen dat daarover op dit moment zorgen zijn. Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), waaronder ongeveer 1600 clubs vallen. Zo'n 240 clubs vulden die enquête in.

10.10 - Met je negatieve testuitslag een filmpje pakken

Om delen van de samenleving zo snel mogelijk weer open te stellen, zouden bewijzen van negatieve testen als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld bioscopen en festivals een goede oplossing zijn. Dat stelt de Denktank Coronacrisis, met daarin onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER), in een nieuw advies.

10.04 - Zwemlessen voor schooltijd?

Zwemlessen in de vroege ochtend, nog voor de scholen beginnen, kan een optie zijn om capaciteitsproblemen te helpen tackelen. Dat zegt Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid. Volgens haar moet er op een andere manier gekeken worden naar het zwemonderwijs, met 300.000 kinderen die alweer 12 weken geen zwemles hebben gehad.

08.00 - FNV Horeca wil opengooien terrassen 'eerst zien, dan geloven'

FNV Horeca 'hangt de vlag nog niet uit' nu het ernaar uitziet dat eind maart de terrassen weer opengaan. Bestuurder Edwin Vlek: “Ook al wordt de horeca nu eindelijk enig perspectief geboden, wij hangen de vlag nog niet uit; onze sector is al vaker iets voorgeschoteld wat uiteindelijk toch niet werd waargemaakt. Eerst zien, dan geloven.” FNV Horeca ziet het openen van de terrassen als een goede eerste kleine stap die snel opgevolgd moet worden door écht perspectief voor de hele horeca.

07.28 - GGD wil vanaf mei anderhalf miljoen vaccinaties per week kunnen geven

De GGD is zich aan het voorbereiden om vanaf half mei anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen verrichten. Er komen fors meer priklocaties en per locatie meer priklijnen. De openingstijden worden verruimd en de vaccineerders gaan meer prikken per uur zetten. Een mega-prikoperatie, zegt de GGD zelf. Ook staan onder meer Defensie en het Nederlandse Rode Kruis paraat om te helpen bij het vaccineren, want de behoefte aan personeel is inmiddels heel groot.

(archieffoto: Tessel Linders). vergroot

06.00 - Zorgen CNV over moeizame cao-onderhandelingen in meerdere sectoren

Vakbond CNV maakt zich zorgen over de moeizaam verlopende cao-onderhandelingen in sectoren die niet worden geraakt door de coronacrisis, zoals de supermarktbranche. Volgens CNV gaan steeds meer onderhandelingen niet goed. De vakbond meldt dat anderhalf miljoen werknemers wachten op een loonsverhoging in markten die gewoon doordraaien of juist profiteren van de crisis, zoals in supermarkten, banken, ziekenhuizen en de metaalsector.

03.52 - Von der Leyen verwacht vanaf april honderd miljoen vaccins per maand

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verwacht dat vanaf volgende maand aanzienlijk meer vaccindoses beschikbaar zullen zijn in de Europese Unie. "Vanaf april zouden de hoeveelheden weer kunnen verdubbelen volgens de plannen van de fabrikanten, ook omdat er binnenkort nog meer vaccins worden goedgekeurd", zegt ze tegen de Stuttgarter Zeitung en Stuttgarter Nachrichten.

03.31 - Winkeliers proberen met kort geding heropening af te dwingen

Winkeliers proberen maandag via de rechter in Den Haag heropening van hun winkels af te dwingen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens winkeliersorganisatie INretail kunnen winkels veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden. Een door de organisatie aangespannen kort geding moet uitsluitsel bieden.

Foto: Noël van Hooft vergroot

03.30 - Burgemeesters bespreken maatschappelijke impact coronacrisis

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandag de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam deze maand met een rapport over hoe Nederland ervoor staat na een jaar corona. De meeste Nederlanders hebben nog steeds een hoge kwaliteit van leven, maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Het SCP waarschuwt dat de aanhoudende crisis voor wrijving in de samenleving zorgt, omdat groepen elkaar verwijten maken.

03.30 - Kabinet beslist over langere coronamaatregelen tot eind maart

Het kabinet besluit maandag over de coronamaatregelen na 15 maart, als de huidige beperkingen zouden aflopen. Uitgelekt is al dat de meest bij de coronacrisis betrokken ministers zaterdag in het Catshuis bespraken dat er nog geen versoepelingen kunnen komen en dat de avondklok wordt verlengd tot en met 30 maart. Ook de harde lockdown geldt tot die tijd, meldden ingewijden.



