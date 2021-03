Coronanieuws: mogelijk 31 maart opening terrassen, verlenging huidige maatregelen

Terrassen in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Ook deze maandag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Maandagavond om zeven uur heeft het kabinet het coronabeleid opnieuw toegelicht

Alle coronamaatregelen worden verlengd tot en met woensdag 30 maart

Mogelijk 31 maart opening terrassen , mits de R-waarde onder de 1 blijft

Kabinet komt 23 maart met nieuw reisadvies voor mei

Volwassenen mogen na 15 maart met vier personen samen sporten

De Jonge: vooruitzichten voor derde golf zijn niet goed

Lees alle aangekondigde maatregelen en versoepelingen hier terug

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.18 - Museumvereniging: onzekerheid over voortbestaan musea groeit

De onzekerheid over het voortbestaan van sommige musea groeit, nu het geduld van publiek om weer veilig naar musea te gaan nog langer op de proef wordt gesteld. Dat zegt directeur van de Museumvereniging Mirjam Moll in een reactie op de persconferentie over de coronamaatregelen van maandagavond. Tijdens de persconferentie werd geen versoepeling aangekondigd voor de musea.

"Als brancheorganisatie horen we steeds meer smeekbedes van musea om spoedig te heropenen", zegt Moll. "De genereuze noodsteun tot 1 juli bereikt niet alle musea en de onzekerheid over het voortbestaan groeit. Net als het gemis aan publiek." Ook al zijn musea er volgens Moll klaar om veilig en verantwoord bezoekers te ontvangen, op dit moment richten zij zich alleen op onlinepubliek.

20.15 - De persconferentie van het kabinet is afgelopen

De hele persconferentie kun je na afloop hier terugkijken.

20.11 - Bredanaar Johan de Vos (KHN) blij met mogelijke heropening terrassen

Johan de Vos, woordvoerder van ondernemers van tientallen regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die vorig week uit protest hun terrassen openden, is blij dat de terrassen rond Pasen weer open mogen als de coronacijfers dat toestaan. "De regering biedt ons nu meer perspectief dan in de laatste zes maanden bij elkaar. Dat moet je bij dit kabinet maar als winstpunt zien."

De Bredase kroegbaas denkt dat de actie van vorige week effect heeft gesorteerd, gezien het feit dat de terrassen überhaupt ter sprake zijn gebracht tijdens de coronapersconferentie. "In de maanden daarvoor werd er helemaal niet over ons gesproken. Het lijkt erop dat ze het licht hebben gezien."

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei dat er wel een maximaal aantal gasten komt aan tafel en op het terras. "Hij sprak over maximaal vijftig. Maar ik hoop dat ze de komende weken gebruiken om meer maatwerk te leveren en die norm te boetseren, net als bij de winkels", aldus De Vos.

20.08 - De Jonge heeft 'nul begrip' voor mensen die coronaprik weigeren

Coronaminister Hugo de Jonge heeft 'geen begrip, nul begrip' voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Het kabinet zegt altijd fel tegen een vaccinatieplicht te zijn. Dat is vooral omdat er altijd mensen zijn die zich niet kunnen laten inenten, legt De Jonge uit. Bijvoorbeeld vanwege hun kwetsbare gezondheid.

De zorgminister stelt in de nationale persconferentie voor iedereen die het belang van vaccinatie ondermijnt hard tegen te spreken. Sommige mensen kunnen nu eenmaal niet worden geprikt, maar "als een deel van de jongeren zich niet laat vaccineren, hebben we een groot probleem", waarschuwt De Jonge.

20.05 – Kijk hier de samenvatting van de persconferentie

20.01 - 'Perspectief voor de horeca is fijn, maar het is onvoldoende'

Het is fijn dat er perspectief wordt geboden aan de horeca, maar het is onvoldoende, vindt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Demissionair minister Hugo de Jonge zei maandag tijdens de persconferentie over corona dat de terrassen rond Pasen weer open mogen, mits de coronacijfers het toelaten.

"Het is een stap, maar wel een heel kleine stap. Absoluut onvoldoende", aldus Beljaarts. "We moeten ervoor waken dat het kabinet denkt dat met het openen van de terrassen 'de horeca' is geholpen", zegt de directeur van KHN. Volgens hem zijn er veel horecazaken die geen terras hebben. Ook zullen de ondernemers die wel een terras hebben, veel minder omzet kunnen maken dan normaal.

De Jonge zei tijdens de persconferentie al dat er een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras komt. Beljaarts is 'wel blij dat er nu iets van perspectief wordt geboden, want dat is absoluut beter dan in het duister tasten'. Voor het zover is, moet de druk op de ziekenhuizen eerst wel afnemen en moet het virus zich minder snel verspreiden.

Nu ligt het zogeheten reproductiegetal boven de 1, wat inhoudt dat iedere persoon minstens een andere persoon besmet. De branchevereniging voor de horeca blijft in gesprek met het kabinet. Zo staat er woensdag weer een overleg op de planning. "Onze inzet is een bredere opening" aldus Beljaarts.

19.59 - Studenten blij met 'lichtpunt aan de horizon'

"Een lichtpunt aan de horizon van studenten" noemt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de aankondiging van het kabinet dat studenten mogelijk vanaf eind maart weer een dag in de week naar hun hogeschool of universiteit kunnen komen. "Online-onderwijs werkt eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen in de hand. Het is goed dat het kabinet stappen gaat zetten richting meer fysiek onderwijs", reageert voorzitter Dahran Coban.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte tijdens de persconferentie van maandagavond duidelijk dat de heropening van het hoger onderwijs wel afhangt van de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Als die aantallen het toelaten, mogen studenten vanaf de week voor Pasen weer een dag per week fysiek onderwijs ter plaatse volgen. Het kabinet wil dat studenten dan eerst een sneltest doen.

19.52 - Nog onduidelijk wat versoepelingen voor iedereen zijn na eerste prik

Rutte kon nog niet zeggen welke maatregelen zullen blijven nadat iedereen de eerste prik heeft gehad. "We moeten zeker weten dat we op dat moment niet iets onverstandigs doen", zegt hij. De Jonge stelt dat de situatie in Nederland daarvoor nog niet stabiel en gunstig genoeg is. "Het is knap dat we het van 13.000 besmettingen hebben kunnen terugbrengen naar zo'n 5000. Maar het is een hele kwetsbare situatie. Het OMT waarschuwt ons daarom: neem geen onverantwoorde risico's, want voor je het weet zit je in een situatie waarin de zorg gierend overbelast wordt."

19.51 - KNVB: leeftijdsgrens van kabinet splijt amateurverenigingen

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is ontevreden over de kleine versoepelingen van de coronaregels die premier Mark Rutte maandagavond tijdens een persconferentie aankondigde.

"De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen sporten tot en met 26 jaar splijt elke amateurvereniging en talloze teams", laat hij weten. "Dat is onnodig want voetballen gebeurt veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen."

Premier Rutte kondigde maandagavond aan dat volwassenen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen mogen sporten. "We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen", zei Rutte. "Daarom deze kleine versoepeling."

19.48 - De Jonge: verpleeghuisbewoner mag twee bezoekers ontvangen

Als genoeg mensen in een verpleeghuis gevaccineerd zijn, mogen de bewoners twee bezoekers per dag ontvangen, kondigde coronaminister Hugo de Jonge maandagavond aan in de coronapersconferentie. Het versoepelen van die regeling is de 'eerste stap' die in de verpleeghuizen genomen wordt. Over verdere versoepelingen wordt nog gesproken.

De bewindsman waarschuwde al eerder dat het loslaten van de coronaregels in verpleeghuizen stap voor stap moet gebeuren. De meeste bewoners van verpleeghuizen zijn al gevaccineerd, maar het is nog niet duidelijk of dat de verspreiding van het virus ook genoeg afremt. Het kabinet heeft steeds gezegd geen tweedeling in de samenleving te willen door gevaccineerden meer vrijheid te geven dan anderen.

Maar de vaccinatiegraad in verpleeghuizen is hoog, omdat de werknemers en bewoners als eerste zijn geprikt. "Het zou raar zijn te zeggen dat daar tot de zomer helemaal niks mag", zei De Jonge eerder op maandag. "Ik denk dat niemand het de verpleeghuizen misgunt."

19.42 - De Jonge: volgende maand 100.000 toegangstesten per dag, later 400.000

Demissionair minister De Jonge zegt dat er hard wordt gewerkt aan het opbouwen van de testcapaciteit voor toegangstesten, waarmee mensen kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn en vervolgens toegang kunnen krijgen tot locaties. De capaciteit zit nu op 25.000 per dag en wordt verder opgebouwd tot 100.000 per dag volgende maand.

Uiteindelijk moet de capaciteit komen te liggen op ongeveer 400.000 toegangstesten per dag. Verder wil hij in een wet laten benoemen welke sectoren gebruik kunnen maken van de toegangstesten en de app waarmee mensen kunnen aantonen dat ze het virus niet onder de leden hebben. In die wet moet ook worden opgenomen dat persoonsgegevens gebruikt mogen worden, om te voorkomen dat mensen elkaars app gaan gebruiken om ten onrechte toegang te krijgen.

19.41 - ANBO hoopt op verdere uitbreiding bezoekregels verpleeghuizen

Ouderenbond ANBO noemt de verruiming van bezoek voor bewoners van verpleeghuizen een verbetering. Het demissionair kabinet maakte maandag bekend dat in verpleeghuizen waar bewoners zijn gevaccineerd, het maximaal aantal toegestane bezoekers wordt verhoogd van één naar twee per dag

De ouderenbond pleit ervoor bij succes van deze versoepeling snel door te pakken, naar bijvoorbeeld twee momenten van twee bezoekers per dag. In verpleeghuizen ligt de vaccinatiegraad hoog, omdat bewoners een van de eerste groepen waren die in aanmerking kwamen voor een prik. Toch wil het kabinet geen groot risico nemen omdat nog niet iedereen is gevaccineerd.

"We snappen dat het kabinet voorzichtig is", aldus directeur Anneke Sipkens. Ze wijst erop dat vaccins geen volledige bescherming garanderen en ook zorgmedewerkers een besmetting mee naar huis kunnen nemen. "Dat betekent dat je ook niet meteen alle coronaregels moet loslaten. Het kan prima in stapjes, zodat je steeds kunt kijken wat het effect is."

19.35 - Overzicht van maatregelen

De cijfers zijn nog te hoog om snel te versoepelen. Toch zijn er wel wat kleine aanpassingen gemaakt op de huidige regels. Een overzicht van wat tijdens de persconferentie maandagavond bekend is gemaakt.

19.28 - Kabinet kijkt opnieuw of steunpakketten nog genoeg zijn

De komende dagen kijkt het kabinet opnieuw of de economische steunpakketten nog wel genoeg zijn om ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. Dat kondigde premier Mark Rutte aan in de persconferentie over de corona-aanpak.

Daarin werden nauwelijks versoepelingen aangekondigd. Dat betekent dat de strenge lockdown opnieuw wordt verlengd. De steunmaatregelen, zoals loonsubsidie en een tegemoetkoming van de vaste lasten, zijn al eens eerder verruimd omdat de lockdownregels langer bleven dan verwacht.

19.25 - Mogelijk 31 maart opening terrassen

Terrassen mogen rond Pasen weer open, mits de coronacijfers het toelaten. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge maandag tijdens de persconferentie over corona. Wel komt er een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras. Voor het zover is, moet de druk op de ziekenhuizen eerst wel afnemen en moet het virus zich minder snel verspreiden.

Nu ligt het zogeheten reproductiegetal boven de 1, wat inhoudt dat iedere persoon minstens een andere persoon besmet. Over vier weken is het tweede paasdag. Premier Mark Rutte hoopt tegen die tijd ook andere nieuwe stappen te kunnen zetten in het afschalen van de coronamaatregelen. Zo komt er mogelijk meer ruimte voor het hoger onderwijs.

Studenten mogen dan weer een dag in de week naar de hogeschool of de universiteit. Zoveel mogelijk studenten krijgen dan vooraf een sneltest. Middelbare scholieren mogen nu al een dag in de week naar school.

19.22 - De Jonge: vooruitzichten voor derde golf zijn niet goed

De komst van de derde coronagolf is weliswaar vertraagd, maar nog steeds zien de vooruitzichten er niet goed uit. Dat zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge maandag.

Als de slechtste scenario's uitkomen, dan liggen de ziekenhuizen over een maand even vol als vorig jaar, waarschuwt hij. De Jonge wijst erop dat de Britse variant het inmiddels grotendeels heeft overgenomen van eerdere coronavarianten. De Britse coronamutatie is een besmettelijkere variant.

19.20 - Volwassenen mogen na 15 maart met vier personen samen sporten

Volwassenen mogen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen sporten. Dat heeft premier Mark Rutte maandagavond op een persconferentie over de kleine versoepelingen van de coronaregels laten weten. "We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen", zei Rutte."Daarom deze kleine versoepeling."

Vanaf 3 maart mochten jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar al in teamverband buiten sporten. Dat geldt alleen voor trainingen en onderlinge wedstrijden. De competities worden nog niet hervat. Tot 3 maart mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar samen buiten sporten. Sportbonden riepen het kabinet al eerder op zo snel mogelijk jongvolwassenen in groepen of teamverband (buiten) te laten sporten op hun vereniging.

Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen, zo stelden ze. Mensen zijn gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderzoeken onderstrepen dat.

19.19 - Kabinet komt 23 maart met nieuw reisadvies voor mei

Het kabinet komt op 23 maart met een nieuw reisadvies voor de maand mei, zegt premier Rutte maandagavond tijdens de persconferentie over corona. Mogelijk is er dan ook meer duidelijk over de zomervakantie. Nu geldt nog het dringende advies om in Nederland te blijven. Dat reisadvies geldt tot ten minste 15 april. Volgens Rutte snakt iedereen ernaar om er weer even tussenuit te kunnen. "Laten we hopen dat er dan ook op dit punt iets meer kan."

19.17 - De Jonge: meeste maatregelen kunnen in zomer weg zijn

"Als het allemaal meezit, hebben we in de zomer van het grootste deel van de maatregelen afscheid genomen", zo begon demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zijn bijdrage aan de persconferentie. Hij herhaalde dat tegen die tijd al vele miljoenen mensen in ieder geval voor de eerste keer een prik hebben gekregen.

"We kijken reikhalzend uit naar de zomer. Als alles gaat zoals we nu verwachten, wordt het een mooie zomer", aldus De Jonge. "Als alle vaccins zoals afgesproken worden geleverd, is op 1 juli bij iedereen die dat wil de eerste prik gezet." De Jonge benadrukt wel dat er veel onzekerheden blijven. Met name als het gaat om vaccinleveringen.

19.14 - Vanaf 16 maart weer zwemlessen en afzwemmen

Zwemlessen en afzwemmen kunnen vanaf 16 maart weer doorgaan. Dat zegt demissionair premier Mark Rutte. Een belangrijke overweging is dat kinderen tijdens de aankomende zomer veilig moeten kunnen zwemmen. Wel gelden er bepaalde regels. Zo zijn de kleedkamers open, maar de douches niet. Ook blijven kinderen thuis bij klachten en moeten ouders buiten wachten.

19.10 - Rutte: rond Pasen nieuwe stappen, onder andere voor horeca

Minister-president Mark Rutte hoopt rond Pasen nieuwe stappen te kunnen zetten met het afschalen van de coronamaatregelen. Daarbij hoopt hij vooral de horeca meer perspectief te kunnen bieden, zegt hij in een persconferentie over het coronabeleid. Over vier weken is het tweede paasdag.

19.08 - Alle coronamaatregelen worden verlengd tot en met woensdag 30 maart

Verder geldt de avondklok in ieder geval tot de ochtend van 31 maart, zo kondigde demissionair premier Rutte aan.

Voor activiteiten die met de verkiezingen te maken hebben, gelden tijdelijke uitzonderingen, zei Rutte. "De avondklok mag vrije verkiezingen niet in de weg staat", zei hij. "Wie pas tegen 21.00 uur 's avonds kan stemmen of wil kijken bij het tellen, kan ongehinderd naar huis. De mededeling dat iemand van een stembureau komt, volstaat die dagen voor de handhaving.

Maar daar moet geen misbruik van gemaakt worden, benadrukte de premier. "Het is niet de bedoeling daarna met een paar vrienden in het Vondelpark af te spreken."

19.03 - Rutte: 'Lockdown in deze vorm houden we niet vier maanden vol'

We zien dat het steeds lastiger wordt om het allemaal vol te houden, zegt demissionair minister-president Mark Rutte. “Op basis van de cijfers en alle doorgerekende prognoses zegt het OMT: het is niet verstandig nu nieuwe versoepelingen aan te kondigen vanaf 16 maart. Dat advies volgen we op.”

Het is wel de bedoeling de komende tijd stappen te zetten om jongeren en ondernemers meer ademruimte te geven, zegt Rutte. "Perspectief is kei hard nodig. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. De verhalen zijn hartverscheurend, de reserves zijn op."

Het kantelpunt nadert, zegt Rutte. "Het vaccin wint het steeds meer van het virus."

19.00 - De persconferentie is begonnen

18.56 - Kijk hier naar de persconferentie

18.45 - Persconferentie begint bijna

De persconferentie van het kabinet begint over een kwartier. Verschillende media melden dat er voorzichtige versoepelingen van het huidige beleid zullen worden aangekondigd. Verpleeghuisbewoners mogen straks onder voorwaarden niet één maar twee bezoekers per dag ontvangen. Ook voor grote winkels komt er meer ruimte: meer mensen kunnen tegelijkertijd op afspraak winkelen. Dat melden ingewijden in de aanloop naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge maandagavond aan het ANP.

18.32 - Grote winkelketens blij met extra ruimte winkelen op afspraak

HEMA en Hornbach zijn blij dat grote winkels meer mogelijkheden krijgen van het kabinet. In de aanloop naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge maandagavond melden ingewijden dat er vanaf volgende week meer mensen tegelijkertijd op afspraak kunnen winkelen. "Dit is weer een stap en daar zijn we altijd blij mee" zegt een woordvoerster van HEMA.

Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits die anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen. "Het zou fantastisch zijn", zegt een woordvoerder van Hornbach.

Volgens de zegsman heeft een Hornbach-filiaal gemiddeld een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Dat zou betekenen dat er 600 klanten tegelijk in de winkel mogen zijn als er genoeg afstand kan worden bewaard. "We hebben al vaker gezegd dat het huidige maximumaantal klanten voor ons niet werkbaar is omdat onze winkels veel te groot zijn."

18.06 - De Jonge: meer data nodig voor gebruik vaccinatiebewijs

Het is nog te vroeg om een vaccinatiebewijs in te zetten om mensen toegang te verlenen tot bijvoorbeeld concerten of andere evenementen. Daarvoor moet het eerst duidelijk worden in welke mate een inenting verspreiding van het coronavirus tegengaat, zei minister Hugo de Jonge maandag. Het toegangsbewijs op basis van een negatieve test kan wel al snel worden ingevoerd: mogelijk dit weekend al, zegt de bewindsman.

De Jonge liet eerder op de dag weten dat mensen binnenkort met een app kunnen aantonen dat ze negatief hebben getest op corona. Een 'groen vinkje' in deze app kan iemand dan toegang verschaffen tot "niet-essentiële functies", zoals een concert. Op een later moment moet ook een vaccinatie een groen vinkje opleveren in de app. Het is niet te zien of het groene vinkje het resultaat is van een vaccinatie of negatieve test. Zo wil het kabinet voorkomen dat er toch een indirecte vaccinatieplicht ontstaat.

17.59 - Kermissen willen straks tegelijk met pretparken weer open kunnen

Kermisexploitanten gaan in een aantal plaatsen demonstreren voor versoepeling van de coronamaatregelen. Ze willen dat kermissen gelijk worden getrokken met pretparken. Als die weer onder voorwaarden open mogen, moeten kermissen dat ook kunnen vinden ze.

De demonstraties staan gepland voor donderdag om 11.00 uur op de Dam in Amsterdam en gelijktijdig in Breda, Den Haag en Groningen, aldus een woordvoerder maandag. Het protest wordt ondersteund door de brancheorganisatie, de Nederlandse Kermisbond (NKB).

17.33 - Kabinet: meer ruimte voor verpleeghuizen en grote winkels

Verpleeghuisbewoners mogen straks onder voorwaarden niet één maar twee bezoekers per dag ontvangen. Ook voor grote winkels komt er meer ruimte: meer mensen kunnen tegelijkertijd op afspraak winkelen. Dat melden ingewijden in de aanloop naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge maandagavond aan het ANP.

17.10 - Gezondheidsraad: coronavaccin AstraZeneca ook voor 65-plussers

Het coronavaccin van AstraZeneca kan ook worden gebruikt voor 65-plussers. Dat zegt de Gezondheidsraad. De drie vaccins die nu al tegen het coronavirus worden ingezet (BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca) vereisen allemaal een tweede prik om voldoende bescherming te bieden, zegt de Gezondheidsraad verder.

De raad adviseert om twee doses te blijven toedienen en de tweede dosis niet verder uit te stellen. Mensen die in het afgelopen half jaar Covid-19 hebben gehad, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, hebben aan één dosis genoeg

17.00 - Opening vaccinatielocatie Berghem eind maart

GGD Hart voor Brabant opent op 23 maart een vijfde vaccinatielocatie in de regio. Dit maal in Sportcentrum Berghem aan de Osseweg. GGD Hart voor Brabant krijgt op de nieuwe locatie 6 priklijnen en kan daarmee ongeveer 800 personen per dag vaccineren.

In de loop van de tijd worden er meer doelgroepen gevaccineerd. Vaccineren gebeurt zeven dagen per week tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Wanneer meer vaccin beschikbaar komt, kunnen de openingstijden verruimd worden.

16.55 - Zo werd de XL-vaccinatielocatie in Breda opgebouwd

Maandagochtend is de derde corona-vaccinatielocatie in de regio West-Brabant geopend. Dit is er een van XL-formaat en deze bevindt zich in de evenementenhal van Breepark in Breda. In deze timelapse zie je hoe de opbouw ging:

16.00 - De Jonge verwacht Janssen-vaccins in april

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid verwacht dat het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen in april beschikbaar komt in Nederland. Dat meldt de NOS.

"Grotere aantallen van het vaccin worden dan vanaf mei geleverd. Precieze aantallen kan hij nog niet noemen. Van het Janssen-vaccin verwacht Nederland in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen doses. Mensen hoeven maar één prik te krijgen, en dus niet twee zoals bij andere vaccins. Het Janssen-vaccin wordt waarschijnlijk donderdag als vierde vaccin goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie", aldus de omroep.

15.30 - Al 5500 flessen wijn gered in Breda

Een week geleden startte Breda Maakt Mij Blij een reddingsactie voor ondernemer Huub van den Muijsenbergh van de Bredase Wijnkoperij La Persistance. Door de horecasluiting zit hij met 24.000 flessen wijn waar hij geen bestemming voor heeft. Inmiddels zijn er 5500 flessen gered. Per doos gaat er 9 euro naar de Bredase horecaondernemers die tot Huub zijn klantenkring behoren.

Frank en Thibaud van Breda Maakt Mij Blij pakken de wijn in (foto: Breda Maakt Mij Blij). vergroot

15.18 - 526 nieuwe besmettingen gemeld in Brabant

In onze provincie zijn het afgelopen etmaal 526 nieuwe besmettingen gemeld. Landelijk gaat het om 3924 besmettingen. Het aantal verloopt de afgelopen dagen erg grillig in onze provincie, zoals te zien is in deze grafiek:

14.30 - Meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Na vijf achtereenvolgende dagen van dalingen, is het aantal corona patiënten in Nederlandse ziekenhuizen maandag toegenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met COVID-19 is nu 1905, dat zijn er 54 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 558 op de intensive care, 13 meer dan een dag eerder. Het is voor het eerst in bijna twee weken dat dit aantal boven de 550 uitkomt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1347 mensen met corona, een toename van 41 afgelopen etmaal.

12.59 - 'Nederlanders willen vakantie boeken, vaker dichter bij huis'

Nederlanders gaan aankomende zomer waarschijnlijk dichter bij huis op vakantie. Mensen willen veilig en verantwoord reizen, meldt branchevereniging ANVR die onderzoeksbureau GfK opdracht gaf tot het onderzoeken van de reisbehoeften van Nederlanders aankomende zomer. Liefst 84 procent van de ondervraagden wil een vakantie boeken als dat weer toegestaan is, ook al zijn er nog coronamaatregelen.

12.50 - Kabinet wil meer vrijheid bieden met 'coronapaspoort'

Het kabinet werkt aan een bewijs van niet-besmettelijkheid om mensen meer vrijheden te geven. Zo'n coronapaspoort biedt meer vrijheden voor gevaccineerden, mensen die zich hebben laten testen of mensen die onlangs corona hebben gehad en daardoor immuun zijn. Met zo'n bewijs in de hand kunnen mensen bijvoorbeeld naar een concert, festival of de bioscoop, meldt de NOS.

12.20 - Rechter beslist later deze week over heropening van winkels

De rechter in Den Haag komt uiterlijk op vrijdagochtend met een uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door winkeliersvereniging INretail om heropening van winkels af te dwingen bij de Staat. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens INretail kunnen winkels wel degelijk veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden.

12.19 - Nieuwe corona-vaccinatielocatie geopend in Breda

Maandagochtend is de derde corona-vaccinatielocatie in de regio West-Brabant geopend. Dit is er een van XL-formaat en deze bevindt zich in de evenementenhal van Breepark in Breda. "De inrichting van het vaccinatieproces is hier – samen met experts uit het logistieke vakgebied - zo uitgekiend en ingericht dat we vanaf april duizenden prikken per dag kunnen zetten, mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn."

De XL-vaccinatiestraat in de evenementenhal van Breepark in Breda (foto: GGD West-Brabant). vergroot

12.09 - Minder coronaboetes

De politie heeft afgelopen week 6014 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. Dat is fors minder dan de week ervoor, toen de politie 6966 boetes voor deze overtreding uitschreef. Bovendien beëindigde de politie afgelopen weekend zestig illegale feesten, minder dan de tachtig feesten van vorig weekend en de 96 in het weekend daarvoor.

11.07 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen lagen maandagochtend 303 coronapatiënten, eentje meer dan zondag. Dat maakte het ROAZ maandagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur werden 28 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in de ziekenhuizen in onze provincie. Er werden er 18 uit het ziekenhuis ontslagen. Vier werden er overgeplaatst en vijf zijn er overleden.

10.33 - Herstel-NL plaatst opnieuw paginagrote advertentie

Herstel-NL voert dinsdag opnieuw campagne met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen en met tv-commercials. De organisatie 'wil iedereen ervan doordringen dat Nederland nu open moet, om de steeds harder oplopende schade aan de samenleving te stoppen'. Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals die Nederland uit de lockdown wil loodsen. Hun adviezen zijn op zijn zachtst gezegd omstreden.

10.26 - Deliveroo zag bestellingen in coronajaar fors stijgen

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo, die naar de beurs in Londen gaat, heeft in het coronajaar 2020 volop geprofiteerd van de grote vraag naar maaltijdbezorging. Via het platform van Deliveroo, dat ook in Nederland actief is, nam de totale waarde aan bestellingen vorig jaar met 64 procent toe tot 4,1 miljard pond, omgerekend bijna 4,8 miljard euro.

10.21 - Nood bij amateurvoetbalclubs minder hoog dan verwacht

Meer dan de helft van de amateurclubs in het voetbal weet zeker dat het seizoen vanwege de coronacrisis met verlies wordt afgesloten. Toch is de acute nood minder hoog dan werd verwacht in mei. Destijds vreesde 18 procent voor het voortbestaan als er niet gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5 procent van de verenigingen dat daarover op dit moment zorgen zijn. Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), waaronder ongeveer 1600 clubs vallen. Zo'n 240 clubs vulden die enquête in.

10.10 - Met je negatieve testuitslag een filmpje pakken

Om delen van de samenleving zo snel mogelijk weer open te stellen, zouden bewijzen van negatieve testen als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld bioscopen en festivals een goede oplossing zijn. Dat stelt de Denktank Coronacrisis, met daarin onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER), in een nieuw advies.

10.04 - Zwemlessen voor schooltijd?

Zwemlessen in de vroege ochtend, nog voor de scholen beginnen, kan een optie zijn om capaciteitsproblemen te helpen tackelen. Dat zegt Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid. Volgens haar moet er op een andere manier gekeken worden naar het zwemonderwijs, met 300.000 kinderen die alweer 12 weken geen zwemles hebben gehad.

08.00 - FNV Horeca wil opengooien terrassen 'eerst zien, dan geloven'

FNV Horeca 'hangt de vlag nog niet uit' nu het ernaar uitziet dat eind maart de terrassen weer opengaan. Bestuurder Edwin Vlek: “Ook al wordt de horeca nu eindelijk enig perspectief geboden, wij hangen de vlag nog niet uit; onze sector is al vaker iets voorgeschoteld wat uiteindelijk toch niet werd waargemaakt. Eerst zien, dan geloven.” FNV Horeca ziet het openen van de terrassen als een goede eerste kleine stap die snel opgevolgd moet worden door écht perspectief voor de hele horeca.

07.28 - GGD wil vanaf mei anderhalf miljoen vaccinaties per week kunnen geven

De GGD is zich aan het voorbereiden om vanaf half mei anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen verrichten. Er komen fors meer priklocaties en per locatie meer priklijnen. De openingstijden worden verruimd en de vaccineerders gaan meer prikken per uur zetten. Een mega-prikoperatie, zegt de GGD zelf. Ook staan onder meer Defensie en het Nederlandse Rode Kruis paraat om te helpen bij het vaccineren, want de behoefte aan personeel is inmiddels heel groot.

(archieffoto: Tessel Linders). vergroot

06.00 - Zorgen CNV over moeizame cao-onderhandelingen in meerdere sectoren

Vakbond CNV maakt zich zorgen over de moeizaam verlopende cao-onderhandelingen in sectoren die niet worden geraakt door de coronacrisis, zoals de supermarktbranche. Volgens CNV gaan steeds meer onderhandelingen niet goed. De vakbond meldt dat anderhalf miljoen werknemers wachten op een loonsverhoging in markten die gewoon doordraaien of juist profiteren van de crisis, zoals in supermarkten, banken, ziekenhuizen en de metaalsector.

03.52 - Von der Leyen verwacht vanaf april honderd miljoen vaccins per maand

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verwacht dat vanaf volgende maand aanzienlijk meer vaccindoses beschikbaar zullen zijn in de Europese Unie. "Vanaf april zouden de hoeveelheden weer kunnen verdubbelen volgens de plannen van de fabrikanten, ook omdat er binnenkort nog meer vaccins worden goedgekeurd", zegt ze tegen de Stuttgarter Zeitung en Stuttgarter Nachrichten.

03.31 - Winkeliers proberen met kort geding heropening af te dwingen

Winkeliers proberen maandag via de rechter in Den Haag heropening van hun winkels af te dwingen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens winkeliersorganisatie INretail kunnen winkels veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden. Een door de organisatie aangespannen kort geding moet uitsluitsel bieden.

Foto: Noël van Hooft vergroot

03.30 - Burgemeesters bespreken maatschappelijke impact coronacrisis

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandag de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam deze maand met een rapport over hoe Nederland ervoor staat na een jaar corona. De meeste Nederlanders hebben nog steeds een hoge kwaliteit van leven, maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Het SCP waarschuwt dat de aanhoudende crisis voor wrijving in de samenleving zorgt, omdat groepen elkaar verwijten maken.

03.30 - Kabinet beslist over langere coronamaatregelen tot eind maart

Het kabinet besluit maandag over de coronamaatregelen na 15 maart, als de huidige beperkingen zouden aflopen. Uitgelekt is al dat de meest bij de coronacrisis betrokken ministers zaterdag in het Catshuis bespraken dat er nog geen versoepelingen kunnen komen en dat de avondklok wordt verlengd tot en met 30 maart. Ook de harde lockdown geldt tot die tijd, meldden ingewijden.



