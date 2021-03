Coronanieuws: winkeliers proberen met kort geding heropening af te dwingen

Foto: Noël van Hooft vergroot

Ook deze maandag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Winkeliers proberen maandag via de rechter in Den Haag heropening van hun winkels af te dwingen.

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken maandag de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis.

Het kabinet besluit maandag over de coronamaatregelen na 15 maart, als de huidige beperkingen zouden aflopen.

06.00 - Zorgen CNV over moeizame cao-onderhandelingen in meerdere sectoren

Vakbond CNV maakt zich zorgen over de moeizaam verlopende cao-onderhandelingen in sectoren die niet worden geraakt door de coronacrisis, zoals de supermarktbranche. Volgens CNV gaan steeds meer onderhandelingen niet goed. De vakbond meldt dat anderhalf miljoen werknemers wachten op een loonsverhoging in markten die gewoon doordraaien of juist profiteren van de crisis, zoals in supermarkten, banken, ziekenhuizen en de metaalsector.

03.52 - Von der Leyen verwacht vanaf april 100 miljoen vaccins per maand

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verwacht dat vanaf volgende maand aanzienlijk meer vaccindoses beschikbaar zullen zijn in de Europese Unie. "Vanaf april zouden de hoeveelheden weer kunnen verdubbelen volgens de plannen van de fabrikanten, ook omdat er binnenkort nog meer vaccins worden goedgekeurd", zegt ze tegen de Stuttgarter Zeitung en Stuttgarter Nachrichten.

03.31 - Winkeliers proberen met kort geding heropening af te dwingen

Winkeliers proberen maandag via de rechter in Den Haag heropening van hun winkels af te dwingen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens winkeliersorganisatie INretail kunnen winkels veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden. Een door de organisatie aangespannen kort geding moet uitsluitsel bieden.

03.30 - Burgemeesters bespreken maatschappelijke impact coronacrisis

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken maandag de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam deze maand met een rapport over hoe Nederland ervoor staat na een jaar corona. De meeste Nederlanders hebben nog steeds een hoge kwaliteit van leven, maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Het SCP waarschuwt dat de aanhoudende crisis voor wrijving in de samenleving zorgt, omdat groepen elkaar verwijten maken.

03.30 - Kabinet beslist over langere coronamaatregelen tot eind maart

Het kabinet besluit maandag over de coronamaatregelen na 15 maart, als de huidige beperkingen zouden aflopen. Uitgelekt is al dat de meest bij de coronacrisis betrokken ministers zaterdag in het Catshuis bespraken dat er nog geen versoepelingen kunnen komen en dat de avondklok wordt verlengd tot en met 30 maart. Ook de harde lockdown geldt tot die tijd, meldden ingewijden.



