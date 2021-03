Basisscholen zijn weer een maand open en het aantal besmettingen valt mee

Kick en Aniek zijn blij met de terugkeer naar school. vergroot

De meningen waren verdeeld toen een maand geleden de basisscholen weer opengingen. Ouders waren vooral blij, want de leerachterstanden bij hun kinderen werden door de coronalockdown steeds groter. Maar er waren ook scholen die zich zorgen maakten over mogelijke besmettingen. Tot nu lijkt het mee te vallen.

Het Palet in Hapert was een van de basisscholen die de heropening wilden uitstellen tot na carnaval. Deze maandag zijn 27 van de 450 leerlingen ziek gemeld en hebben zich sinds de veelbesproken heropening negentien kinderen laten testen. Niemand testte positief, zegt directeur Gerard Smetsers.

Zijn woorden worden onderstreept door de GGD Brabant-Zuidoost: "We zien dat er veel kinderen getest worden in onze kinderteststraten. De ontwikkelingen zijn niet zorgwekkend. Bij het heropenen hielden we al rekening met besmettingen op basisscholen."

Leerkrachten en ouders zijn blij met de maatregelen die de leiding van Het Palet heeft genomen. Directeur Smetsers is zeer te spreken over hun medewerking. Hij is verder blij dat docenten en stagiairs na de heropening geen COVID-19 hebben opgelopen.

Toch houdt hij zijn hart vast. Het aantal coronagevallen in de gemeente Bladel, waar Hapert bij hoort, blijft opvallend hoog. “Het is wachten op het moment dat we een hele groep thuis moeten laten”, aldus Smetsers.

"Iedereen houdt zich uitstekend aan de protocollen."

Dat gebeurde al bij zeven klassen van de 41 Optimusscholen in Noordoost-Brabant. De leerlingen hiervan kregen afstandsonderwijs. Toch blijft het aantal besmettingen gering. Voor de heropening was vooral onduidelijkheid over snotneuzen, maar er was nergens onrust, zo meldt de onderwijsorganisatie. Dit komt onder meer, omdat door veelvuldig testen besmettingen sneller in beeld komen.

“De GGD adviseert en onze scholen nemen de adviezen meteen over. De contacten met de GGD verlopen echt beter, nu er specifiek voor het onderwijs teams ingezet worden. Bovendien houdt iedereen zich uitstekend aan de protocollen, al zouden er wel snel sneltests naar de scholen moeten komen”, stelt Optimus.

"Ik krijg signalen van scholen dat het aantal besmettingen toeneemt."

De ongeveer dertig basisscholen van de organisatie Lowys Porquin in Bergen op Zoom en omgevingen wilden ook pas na carnaval weer open. Voorzitter Stéphane Cépèro is niet bepaald gelukkig met de huidige situatie.

“Ik krijg signalen van diverse scholen dat het aantal besmettingen toeneemt. Kinderen kunnen dus wel degelijk het virus oplopen én doorgeven. Wat dat betreft was de vrees die leefde onder het personeel gegrond. Dan doel ik op de angst bij leerkrachten ouder dan zestig of die onderliggende aandoeningen hebben.”

"We doen al het mogelijke om verdere verspreiding te voorkomen."

“We doen al het mogelijke om verdere verspreiding te voorkomen. Denk aan les geven in groepen of complete klassen in schoolquarantaine. Maar dit is niet waarom je onderwijs wilt verzorgen.”

Er zijn leerkrachten die nu liever niet in aanraking willen komen met kinderen, vertelt Cépèro. “Voor hen zoeken we uiteraard een oplossing. Op school, of thuis, door ze digitaal les te laten geven”, vertelt Cépèro.

Of hij en zijn team al toe zijn aan de meivakantie? Om de dooie dood niet, laat de stichtingsvoorzitter ferm weten. “We willen juist zo snel mogelijk terug naar de oude situatie, die van vóór corona dus.”

