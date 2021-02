Scholengroep is dreigende taal van ouders beu: 'Wij verplichten niet tot coronatest of vaccinatie'

Foto: Pexels vergroot

Een aantal ouders van kinderen die op een van de 28 basisscholen van scholengroep INOS in Breda zitten, heeft 'onbehoorlijke en soms dreigende' brieven en mails naar de schoolleiding gestuurd. "Wij vinden dat zeer ongepast en dit keuren wij dan ook af", reageert de INOS in een brief. De ouders beschuldigen de scholengroep ervan dat ze leerlingen zou verplichten tot testen, zelf sneltesten zou uitvoeren en vaccinaties zou organiseren.

Ouders klommen in de pen nadat de scholenkoepel donderdag een brief stuurde met uitleg over landelijke quarantaineregels voor het basisonderwijs. Daarin stond dat bij één besmetting in een klas alle leerlingen vijf dagen in quarantaine moeten.

Hierna hebben ouders een keuze:

Ze kunnen hun kinderen laten testen, waarna die bij een negatieve uitslag weer naar school mogen.

Besluiten ouders kun kroost niet te laten testen, dan wordt de quarantaine met vijf dagen verlengd.

Alleen onder deze nieuwe voorwaarden mochten de basisscholen op maandag weer open.

'Keuze van ouders'

"Toch krijgen onze scholen brieven en mails van ouders waarin wordt aangenomen dat de school leerlingen zou verplichten tot testen, zelf sneltesten zou uitvoeren of vaccinaties zou organiseren."

De koepel schrijft in een brief aan de ouders dat dat niet klopt. " Of u uw kind laat testen of vaccineren is en blijft een keuze van de ouders. Wij respecteren altijd uw keuze en spelen daar geen enkele rol in. "

Ouders zouden ook aan INOS vragen om documenten te ondertekenen die gaan over testen en vaccineren. Dat gaan niet gebeuren, stelt de scholengroep, en ze vraagt dan ook aan ouders om de scholen daar niet meer om te vragen.

