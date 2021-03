Vuurzee bij schrootverwerker in Den Bosch, brandend ijzer en rubber zorgt voor dikke zwarte rook

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters / SQ Vision. Foto: Bart Meesters / SQ Vision. Foto: Bart Meesters / SQ Vision. Foto: Bart Meesters / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/5 Enorme vuurzee bij zeer grote brand in Den Bosch

Bij een bedrijf aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedt dinsdagochtend een zeer grote brand. De brand zorgt voor een enorme vuurzee. Vlammen slaan zo'n twintig meter de lucht in. Een berg ijzer-, metaal- en rubberafval met een oppervlakte van zo'n honderd bij honderd meter staat in brand, liet een woordvoerder van de brandweer iets na zeven uur weten. Iets na acht uur werd in de omgeving een NL-alert verstuurd vanwege de rook.

Sandra Kagie

"Als u last heeft van de rook: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit", luidt de boodschap. De brand op het terrein van het recyclingbedrijf breidde zich op dat moment nog steeds uit. "We proberen de berg afval kleiner te maken om uitbreiding van de brand te voorkomen. En dat lijkt te lukken", gaf een woordvoerder iets na acht uur aan.

De brand woedt bij recyclingbedrijf Gerrits waar schroot wordt verwerkt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De eerste melding kwam rond halfvijf. Al snel werd opgeschaald. Rond kwart voor zes hoorden omstanders een paar enorme knallen. Vermoedelijk van gasflessen die ontploften.

Dikke zwarte rook

Dikke zwarte rook trekt over onder meer de wijk Maaspoort richting Empel en Rosmalen. De brandweer verricht metingen. Rond halfzeven zijn hiervan nog geen resultaten bekend. "Maar rook is nooit goed", zegt een woordvoerder. De snelweg A59 is iets na halfacht nog niet afgesloten. Wel is de rook tot in de verre omtrek te zien.

Er wordt vooral in de gaten gehouden of de rook hinder oplevert voor verkeer en de omliggende woonwijken.

Verschillende korpsen

Of er bij het bedrijf mensen aan het werk waren toen de brand uitbrak, is nog niet duidelijk.

Brandweerkorpsen uit onder meer Den Bosch, Rosmalen, Vught, Cromvoirt, Vlijmen, Veghel, Oss en Waalwijk zijn naar de Rietveldenkade gekomen om te blussen. Ook een blusboot uit Tiel is opgeroepen, maar die is iets voor halfnegen nog niet daar.

Het duurt volgens een woordvoerder nog wel een tijd voordat de brand onder controle is.

