Politie leest weer mee in chatberichten tussen criminelen, acties in onder meer West-Brabant

Opnieuw is de politie erin geslaagd door te dringen tot onderwereldchats. Specialisten hebben de berichtendienst Sky ECC gehackt. Er zijn partijen drugs onderschept, drugslabs opgerold en allerlei geweld is voorkomen. In Brabant waren er acties 'op heel veel verschillende locatie', zegt een politiewoordvoerder. Zo waren er na het lezen van de chatberichten onderzoeken in onder meer Bergen op Zoom en Breda.

Waarover dat ging wil de politie nog niet zeggen.

Het is de tweede megahack in één jaar tijd. En deze zaak lijkt nog groter, alleen al vanwege het aantal chats dat is onderschept: 80 miljoen.

Bij een reeks politieacties in heel het land zijn dinsdag 30 mensen opgepakt en 75 woningen en kantoren doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op 28 vuurwapens in Rotterdam.

De acties dragen de codenaam Argus. De politie is al veel langer bezig met de info uit de telefoons. De afgelopen drie weken is er zelfs 'live' meegekeken met de criminele chatgesprekken. n de voorbije weken zijn al 43 verdachten aangehouden. In wat voor zaken, zal later bekend worden. Veel onderzoeken beginnen net pas.

Coke en drugslabs

De info uit de database van Sky ECC leidde in ieder geval al tot de onderschepping van grote hoeveelheden harddrugs. Het gaat om internationale inbeslagnames van duizenden kilo’s cocaïne, heroïne, hasj. Mogelijk gaat het ook om de recordvangst van 23.000 kilo die onderweg was naar ons land.

Verder heeft de politie meerdere wapens in beslag genomen en drugslabs ontdekt en ontmanteld. En er zijn miljoenen euro’s in beslag genomen.

Brabantse zaken

Het onderzoek naar de onderwereldchats leidde dus ook naar Brabant. Naar Breda en Bergen op Zoom, onder meer, zegt een politiewoordvoerder van de landelijke eenheid. Diezelfde eenheid deed dinsdag in alle vroegte ook een inval in de Mauritsstraat in Sprang Capelle. Volgens het ED bezocht de politie ook een pand in de Hoogstraat in Eindhoven. In alle gevallen geeft de politie nog geen commentaar.

Uit voorgaande zaken blijkt in ieder geval dat telecomgegevens in veel onderzoeken gaan opduiken. Bij de vorige hack werd vaak pas later duidelijk dat de chats van criminelen belangrijk bewijs vormden. Tientallen Brabantse onderzoeken konden en kunnen putten uit de grote Encro-database.

Misdaad 'hard geraakt'

De afgelopen jaren zijn er vaker 'foute' telecombedrijven gekraakt, zoals Ennetcom en PGP Safe. Nog steeds vormen die chats bewijs in lopende rechtszaken.

Volgens de politie is ook nu weer de georganiseerde misdaad 'hard geraakt'. Dat was ook vorig jaar zomer het verhaal toen bekend werd dat ze de Franse berichtendienst Encrochat hadden gekraakt. Daarbij ging het om 30 miljoen berichten. Nu dus bijna drie keer zo veel.

Veel gebruikers van EncroChat zijn vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. Het bedrijf is inmiddels wereldwijd de grootste aanbieder van cryptocommunicatie met zo’n 70.000 gebruikers. In Nederland zijn ongeveer 11.000 Sky-accounts toegewezen aan Nederlandse gebruikers. En opnieuw zegt de politie dat ze een tijd 'live' mee konden kijken.

(foto: politie) vergroot

Ook nu weer kon de politie tijdig ingrijpen dankzij de info. Alleen al in Nederland zijn daarmee tientallen geplande ernstige geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen voorkomen. Enkele honderden politiemensen van alle eenheden hebben de afgelopen maanden stand-by gestaan en zijn ingezet om in actie te komen.

Honderden miljoenen berichten worden in een datawarehouse opgeslagen en onderzocht. De resultaten hebben op dit moment al cruciale informatie opgeleverd voor verschillende belangrijke strafrechtelijke onderzoeken.

Voor de Nederlandse opsporingsdiensten en het OM was het belangrijkste doel van het internationale onderzoek om de aanbieder van Sky ECC aan te pakken, meldt de politie in een persbericht. Daarmee is eveneens een unieke inkijk verkregen in de wereld van de georganiseerde misdaad.

Ook in België zijn vandaag op grote schaal aanhoudingen verricht.

