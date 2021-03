Helft van de Brabanders voelt zich niet gehoord door Den Haag

Foto: archief vergroot

Bijna de helft van de Brabanders voelt zich onvoldoende gehoord door politici in Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Zowel jongere als oudere kiezers hebben niet het idee dat het kabinet hun problemen serieus neemt.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geven Brabanders het rapportcijfer 5,3 als hen wordt gevraagd in hoeverre ze zich gehoord voelen door politici in de hofstad. Het is net geen voldoende.

"Dat cijfer valt mij eigenlijk niet tegen", zegt bestuurskundige Julien van Ostaaijen van Tilburg University en Avans Hogeschool in reactie op het onderzoek. "Als je het vergelijkt met het sentiment in de rest van Nederland is het verschil in vertrouwen niet groot."

Voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen hebben in totaal 95 Brabanders zich verkiesbaar gesteld. Maar het grootste gedeelte daarvan zal de Kamer niet halen volgens de peilingen. Op zijn hoogst 13 Brabanders zullen uiteindelijk ook echt in Den Haag terechtkomen. Het overgrote deel van de verkiesbare kandidaten komt uit de Randstad.

Roepen in Haagse woestijn

Brabanders hebben wel vaker moeten roepen in de Haagse woestijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitbraak van Q-koorts in 2007 in Herpen. Men verwijt Den Haag nog altijd dat de belangen van de geitenhouderijen belangrijker werden bevonden dan de gezondheid van de Brabanders.

En toen corona in Brabant al ontzettend veel slachtoffers eiste bleven maatregelen vanuit Den Haag lang uit, ondanks meerdere noodkreten van ziekenhuizen en burgemeesters. Zoals een Brabantse ziekenhuisdirecteur het verwoordde: "Corona werd pas serieus genomen in Den Haag, toen Youp van ’t Hek besmet was."

Maar of die onderwerpen veel effect hebben op in hoeverre Brabanders zich gehoord voelen door politici, is volgens Van Ostaaijen moeilijk hard te maken. "Ik denk dat die thema’s niet helpen", zegt van Ostaaijen. "Maar het is lastig om een verband te leggen. Die onderwerpen kunnen ook alleen bevestiging zijn geweest voor mensen die zich sowieso al niet gehoord voelden."

Politici wekken weinig vertrouwen

Burgers hebben politici en politieke partijen überhaupt niet zo hoog zitten meestal, weet van Ostaaijen. "Politici wekken doorgaans niet veel vertrouwen bij mensen."

"Dat komt onder meer omdat partijen niet alles kunnen waarmaken wat ze beloven. Zeker niet in een coalitieland zoals Nederland, waar altijd een compromis met andere partijen moet worden gesloten."

De kloof tussen politiek en burger is dan ook niet nieuw. Maar het lijkt er, in ieder geval in onze provincie, nog niet beter op te worden. Volgens Van Ostaaijen komt dat mede omdat Nederlandse politici in vergelijking met de meeste andere Europese landen nog altijd weinig regionaal georiënteerd zijn.

Politici niet zichtbaar in de regio

"Haagse politici laten zich in vergelijking met die landen weinig zien in de regio. Ze zijn er bijvoorbeeld minder vaak op bezoek en verschijnen er ook nauwelijks in lokale media. Dat zit minder in hun systeem en in onze cultuur."

