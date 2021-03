Inval bij illegaal pokertoernooi: acht mannen en een vrouw opgepakt

Foto: Politie. vergroot

In een appartement bij het Winkelcentrum Woensel in Eindhoven heeft de politie zaterdagavond een eind gemaakt aan een illegaal goktoernooi. Er zijn acht mannen en een vrouw aangehouden. Ook is er een groot geldbedrag in beslag genomen.

Een tip leidde de politie naar de woning waar gegokt werd. Toen de agenten het appartement binnen kwamen, rond kwart voor elf, werd er aan meerdere pokertafels gespeeld.

Negen aanhoudingen

Alle aanwezigen werden aangehouden op verdenking van illegaal gokken. De verdachten zijn 20 tot 48 jaar. Ze zitten nog vast en worden zondag gehoord.

Eind februari was er ook al een inval in een illegale gokhal in Eindhoven.

