'Donyell Malen maakte schitterende goal, maar had vaker moeten scoren'

De laatste keer dat PSV in een officiële wedstrijd won van Ajax, AZ of Feyenoord was in december 2018. In het Philips Stadion bleef de Eindhovense ploeg toen AZ de baas (3-1). Komende zondag staan ze weer tegenover elkaar, in Alkmaar. René en Willy van de Kerkhof hebben goede hoop dat PSV ook dit keer aan het langste eind trekt. Het zou tijd worden.

De gebroeders baseren hun vertrouwen op het spel van de huidige nummer twee van de Eredivisie in de topper van zondag tegen Feyenoord (1-1). “Je hebt er uiteindelijk niks aan, maar ik moet stellen dat het misschien wel de beste wedstrijd van PSV dit seizoen was. Het was, van beide kanten, een heerlijke pot om naar te kijken”, vertelt Willy in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker!

"PSV speelde echt fantastisch."

“Vooral in het eerste kwartier speelde PSV echt fantastisch. De spelers zijn alleen vergeten zichzelf te belonen. Met name Donyell Malen. Vervolgens kom je op achterstand en daarna werd het wat minder. En”, concludeert de voormalige stofzuiger, “eerlijk is eerlijk: de 1-1 uitslag was een terechte uitslag.”

Tweelingbroer René weet wel waar zondag in het lege Eindhovense stadion de schoen wrong bij de thuisclub. “Het was inderdaad een boeiend spektakel, maar als je zoveel kansen weggeeft door slecht te verdedigen, dan mag je achteraf blij zijn dat je er een puntje aan over hebt gehouden. Feyenoord heeft echt veel mogelijkheden gekregen”, aldus de ooit supersnelle aanvaller, die ook offensief de vinger op de zere plek weet te leggen.

“PSV was in de tweede helft de bovenliggende partij en had het toen zelf ook kunnen en moeten afmaken. Door Malen bijvoorbeeld, al doet hij wel zijn best en maakte hij een schitterende goal. Na een mooi wippertje van Mario Götze overigens.”

Ondanks het zoveelste puntenverlies zijn de oud-internationals, die in september zeventig worden, optimistisch over het verdere verloop van de competitie. Het moet raar lopen, stellen ze, wanneer PSV alsnog de tweede plaats en daarmee een plaats in de voorronden van de Champions League uit handen geeft. Hiervoor zal de formatie van trainer Roger Schmidt zondag in een rechtstreekse confrontatie zelf af kunnen rekenen met AZ. De Noord-Hollandse concurrent kan in deze zes punten wedstrijd op een grote achterstand worden gezet.

"Hopelijk kan PSV zondag eindelijk een topwedstrijd winnen."

Willy: “Ik heb er alle vertrouwen in, al is AZ geen gemakkelijke tegenstander. Toch winnen we daar meestal wel van en hieraan wil ik me vasthouden.” René is iets gereserveerder: “PSV krijgt het zondag in Alkmaar gewoon heel moeilijk. AZ is een ploeg in vorm. Ik ben met een gelijkspel al tevreden. Ondertussen hoop ik dat we zondag eindelijk eens een PSV zien dat een topwedstrijd weet te winnen.”

Voor RKC Waalwijk en Willem II – de twee andere Eredivisieclubs – staat er komend ook veel op het spel. Beide degradatiekandidaten zijn nog lang niet veilig, al verschaften de ‘Tricolores’ zich wat lucht door het bezoekende Heerenveen met 3-1 af te straffen. Willy: “Dat was een fijne overwinning en dat zal de ploeg moed geven. Het gaat langzaam de goede kant op in Tilburg en VVV komt in zicht.“ De equipe van trainer Željko Petrovic gaat zondag op bezoek bij subtopper Vitesse.

"RKC gaat het nog moeilijk krijgen."

RKC Waalwijk heeft er dan zijn wedstrijd in de 27e speelronde al opzitten. Fred Grims ploeg ontvangt zaterdag FC Groningen. René: “Het blijft kwakkelen met RKC. Ze hadden afgelopen weekend natuurlijk niet mogen verliezen van Sparta. RKC gaat het nog moeilijk krijgen om erin te blijven.”

