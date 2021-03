Dit duo wordt gezocht voor de oudejaarsrellen in Den Bosch

Wachten op privacy instellingen... Beeld: Bureau Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/2 Voor de rellen tijdens de jaarwisseling in de Graafsewijk in Den Bosch is de politie nog op zoek naar zeker twee verdachten.

Voor de rellen tijdens de afgelopen jaarwisseling in de Graafsewijk in Den Bosch is de politie nog op zoek naar zeker twee verdachten. Die verdachten werden maandagavond herkenbaar in beeld gebracht in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Tijdens de rellen in de Graafsewijk werden twee auto’s in brand gestoken, vernielingen gepleegd en zwaar vuurwerk afgestoken. Ook werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Een dreigende sfeer was voelbaar in de wijk. Buurtbewoners beleefden angstige momenten.

Wat de politie betreft mag niemand wegkomen met zoveel zinloos geweld. Reden om de twee verdachten nu herkenbaar in beeld te brengen. Twee andere verdachten meldden zich eerder zelf bij de politie. Ze voorkwamen zo dat ze maandagavond in Bureau Brabant te zien waren.

