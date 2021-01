Mikkers vastberaden: 'We gaan de relschoppers aanpakken, dit is onacceptabel'

Een van de in brand gestoken auto's in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Burgemeester Jack Mikkers heeft goede hoop dat de mensen die tijdens oud en nieuw in een deel van Den Bosch de boel op stelten zetten, worden aangepakt. Volgens Mikkers zijn er camerabeelden waarop relschoppers te zien zijn. Hij vindt hun misdragingen ‘natuurlijk onacceptabel.’ Vooralsnog is niemand aangehouden.

Op oudejaarsdag ging het aan het begin van de avond helemaal mis in de Graafsewijk. Enkele tientallen relschoppers pleegden vernielingen en brandstichtingen. Ook werd zwaar vuurwerk naar bussen en de politie gegooid.

Deel stad veiligheidsrisicogebied

Later op de avond en in de nieuwjaarsnacht werd nog een auto omvergegooid en in brand gestoken. Omdat de situatie voor hulpdiensten niet als veilig werd ingeschat, is de brandweer op afstand gebleven en is het vuur gecontroleerd uitgebrand, zo laat de gemeente weten. De sfeer werd zo grimmig dat Mikkers besloot om een deel van de stad te bestempelen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel ging donderdagavond om tien uur in en loopt tot vijf uur zaterdagmiddag.

Mikkers spreekt van een onrustige jaarwisseling. “Vooral in delen van ’s-Hertogenbosch-Oost ging het mis. Om de overlast te beperken, is een aantal maatregelen getroffen. Op dit moment is het rustig in het gebied. We richten ons nu samen met de politie op het behouden van deze situatie en het gevoel van veiligheid voor iedereen terug te brengen.”

Opruimen troep

De gemeente is inmiddels begonnen met het opruimen van de troep op straat en de uitgebrande auto’s. De door de brand beschadigde stoeptegels worden nieuwjaarsdag nog vervangen.

Burgemeester Jack Mikkers: “De misdragingen zijn natuurlijk onacceptabel. Voor de veiligheid van de buurt en richting onze hulpdiensten. Maar ook vanwege de schade die aan bezittingen van inwoners en andere partijen wordt toegebracht. Reken maar dat we samen met onze partners de relschoppers aan gaan pakken. Er zijn daarvoor al verschillende beelden beschikbaar”.

Mikkers benadrukt dat het ‘op de meeste plekken rustig was en dat vele inwoners de maatregelen steunden die we kennen in deze ongekende coronacrisis.’

