Nog geen groen licht voor ombouw N279, verkeersberekeningen ter discussie

Bezwaarmaker Kitty krijgt nieuwe weg dwars door haar kerstbomenbos vergroot

De Raad van State wil meer onderzoek naar de ombouw van de provinciale weg tussen Asten en Veghel, de N279. De raad behandelde vorige week 65 bezwaren tegen de ombouw. De bezwaarmakers hebben flinke kritiek op de verkeersberekeningen die gedaan zijn door de provincie. De Raad van State wil nu die berekeningen nader onderzocht hebben.

De ombouw van de N279 tussen Asten en Veghel is het grootste wegenproject in de provincie op dit moment. Er is 265 miljoen euro voor gereserveerd. Op een traject van 32 kilometer worden alle kruisingen en rotondes ongelijkvloers gemaakt. Bij Veghel wordt een stuk van de weg vierbaans en bij de Helmondse wijk Dierdonk komt een omleiding.

De ombouw van de weg is nodig, vindt de provincie, omdat de weg alleen maar drukker zal worden in de toekomst. Zo voorspelt de provincie dat in 2030 de weg helemaal dichtslibt als er niets gebeurt. Maar de bewaarmakers trekken die verkeersberekeningen in twijfel en zeggen dat de provincie gebruik maakt van verouderde verkeersmodellen.

De N279, alleen het stuk bij Veghel krijgt twee rijstroken. vergroot

De Raad van State heeft nu de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, de STAB, gevraagd om onderzoek te doen naar de manier waarop de toekomst van het verkeer op de N279 is berekend. Volgens een woordvoerster van de raad betekent dat dat er de komende 2 tot 3 maanden geen uitspraak wordt verwacht.

De vele bezwaren zijn een hele kluif voor de Raad van State. De ene bezwaarmaker wil meer asfalt. De ander juist minder. De omleiding bij Helmond is controversieel omdat deze dwars door natuurgebied de Bakelse Beemden gaat. De bewoners daar krijgen de weg dwars door hun tuin of raken zelfs hun huis of bedrijf kwijt.

