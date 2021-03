Belastingdienst voor 7,5 ton opgelicht met valse facturen: drie arrestaties

De FIOD verdenkt drie mensen ervan dat ze de belastingdienst voor 750.000 euro hebben opgelicht. De verdachten uit Oisterwijk en de gemeente West-Betuwe zijn in het bezit van een aantal BV’s. De FIOD vermoedt dat zij omzetbelasting terugvroegen bij de Belastingdienst waarbij zij gebruik maakten van vervalste facturen.

De fiscale opsporingsdienst heeft woensdagmiddag een woning doorzocht in Oisterwijk. Tegelijkertijd vond er een doorzoeking plaats in een woning in de gemeente West-Betuwe en een pand in Breda.