Kickbokser Van Roosmalen over zijn ongeluk: 's Avonds begint het malen'

Voor het eerst sinds het vreselijke auto-ongeluk op 13 januari doet kickbokskampioen Robin van Roosmalen openlijk zijn verhaal. "Ik zou mijn hele leven verlamd willen zijn als Melissa nog zou kunnen leven”, zegt de Bosschenaar in een interview in de Telegraaf.

Het verlies voor Roosmalen zwaar. Regelmatig kampt hij met de vraag 'wat als'. In de avond begint vaak het malen, zo legt hij uit. "Wat als we onderweg koffie waren gaan halen? Wat als Melissa te laat was geweest, zoals altijd en niet op tijd?"

Ook fysiek moet de 31-jarige nog lang herstellen. Door de harde klap bij het ongeluk is hij meters door de lucht gevlogen en buiten bewustzijn geraakt. Zijn bekkenbodem is in tweeën gebroken en zenuwen in zijn onderrug en bil zijn afgescheurd. Het kraakbeen tussen diverse ruggenwervels is totaal afgebrokkeld. Ook bleek hij in zijn rug een bloedprop van een liter te hebben. Het is nog niet duidelijk of hij helemaal zal herstellen.