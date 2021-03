Brabantse horeca steeds gefrustreerder door gebrek aan versoepelingen

Meer dan vijf maanden is de horeca aan één stuk gesloten en het lijkt er sterk op dat dit voorlopig zo blijft. Het kabinet ziet volgens verschillende media geen ruimte om nu coronamaatregelen te versoepelen. Dit leidt tot groeiende frustratie bij Brabantse horecaondernemers, die een spontane openstelling niet uitsluiten.

De hoop van veel ondernemers was gevestigd op de nieuwe persconferentie van komende dinsdagavond. Bij goede corona-ontwikkelingen zouden premier Rutte en minister De Jonge dan mogelijk versoepelingen aankondigen. Een deel van het kabinet overlegde zondagmiddag over bijvoorbeeld de avondklok en het heropenen van terrassen. Maar daarvoor lijken stijgende besmettings- en ziekenhuiscijfers nu te hoog te liggen, melden Haagse bronnen aan de NOS .

Het gevolg is dat de terrassen ook met Pasen onbezet blijven. Dit leidt enerzijds tot berusting, maar vooral ook tot meer toenemende frustratie. Zo reageert horecavertegenwoordiger Johan de Vos uit Breda fel op topviroloog Marion Koopmans, die twee maanden wilt wachten met versoepelingen. "Dat gaat 'm gewoon niet worden. We komen dan lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ik denk dat de burgemeesters dan echt aan de bak mogen."

Het kabinet voerde eerder aan dat het openen van een enkel terras prima kan, maar dat het openen van alle terrassen problematisch zou zijn. Dit vanwege de vele bewegingen. Maar volgens De Vos zijn die er sowieso al. "Mensen trekken er allemaal op uit. Het wordt langer licht, het weer wordt beter. We zien straks volle bossen en stranden. Het is een tunnelvisie waar mensen klaar mee zijn."

Tilburg: 'Hoop op versoepelingen'

Zijn collega Tim Wijdemans van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Tilburg reageert milder, maar niet minder teleurgesteld. "Tijdens de vorige persconferentie is perspectief geboden: afhankelijk van de coronacijfers mogen de terrassen open. Dat lijkt nu dus niet door te gaan en dat is vervelend. Aan de andere kant zou het vreemd zijn als we als horeca, kijkend naar oplopende coronacijfers, zeggen: het is tijd om te versoepelen. Al hopen we daar natuurlijk wel op."