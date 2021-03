Man die op een auto schoot in Oudenbosch heeft zich niet gemeld

De man die vorige week op een auto schoot in Oudenbosch heeft zich niet gemeld. De politie gaf hem tot donderdagmiddag twaalf uur de tijd om dat te doen. Daarom komt er nu een opsporingsbevel.

"We hebben de man de kans gegeven om zich te melden", vertelt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage. "De officier van justitie zal nu opdracht geven om hem aan te gaan houden. We schalen op en gaan actief naar hem opzoek. Zo komt hij gesignaleerd te staan in onze systemen."