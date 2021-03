Schrootbedrijf AVI is niet van plan te vertrekken na enorme brand

Er wordt weer schroot verwerkt bij AVI Den Bosch waar grote brand woedde (foto: Jan Peels) vergroot

Schrootbedrijf AVI, waar precies twee weken geleden een zeer grote brand woedde, wil niet verhuizen naar een andere locatie. Dat laat advocaat Wilbert van Eijk van Avi weten. "We vinden het wrang wat er gebeurd is, maar we willen niet weg. We hebben een vergunning voor die plek." Tijdens de brand had de wijde omgeving last van rook.

"Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand en naar de eventuele gevolgen voor het milieu", vertelt Van Eijk. "We kijken serieus welke maatregelen we kunnen nemen, om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Er kan altijd wat verbeterd worden, maar de locatie staat voor ons niet ter discussie.

Een meerderheid in de Bossche gemeenteraad wilde na de brand dat het bedrijf zou verhuizen. Burgemeester Mikkers vroeg de provincie in een brief te onderzoeken of de vergunning kan worden ingetrokken.

In 2019 braken er volgens de gemeente Den Bosch diverse brandjes uit in de afvalopslag. Dit waren zogenaamde broeibranden, die ontstaan bij hoge temperaturen. Nadat de brandweer vaker uitrukte, is de omgevingsdienst van de provincie langs geweest om te kijken of het bedrijf zich aan de regels hield. Bij twee controles ontdekte die dat er meer afval lag opgeslagen dan is toegestaan. Bij latere controles zijn geen overtredingen meer ontdekt. Ook tijdens de laatste controle op 5 februari van dit jaar voldeed het bedrijf aan de regels.

"De vergunning wordt afgegeven door de provincie, die over de huisvesting van het schrootbedrijf", gaat advocaat Van Eijk verder. "Na het afronden van het onderzoek gaan we met de provincie in gesprek over aanpassingen of extra maatregelen." Ondertussen wordt er alweer volop schroot verwerkt op het terrein van het bedrijf. Als je er gaat kijken ruikt het er nog wel naar de rook van ruim twee weken geleden.

De Provincie gaat onderzoek doen naar de vergunningen van het bedrijf. Het ziet er naar uit dat alles in orde was.

