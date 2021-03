Gestolen stokoude pony van Hans is terecht: 'We zijn zo blij!'

De hoogbejaarde shetlandpony Enterprise uit Lierop is weer terecht. "Ik heb zojuist het bericht gekregen van de politie", vertelt de dolgelukkige eigenaar Hans Hendrikx.

Shetlandpony Enterprise is 31 jaar oud. Omgerekend naar mensenjaren is dat bijna 100, vertelde Hans eerder aan Omroep Brabant. Hij verzorgt de bejaarde pony dagelijks. Hij is dan ook intens gelukkig dat Enterprise weer terecht is.