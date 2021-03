FC Den Bosch en Jordania komen er samen niet uit, bal ligt bij de rechtbank

Er komt nog geen eind aan de vechtscheiding tussen FC Den Bosch en Kakhi Jordania. Beide partijen kregen van de rechtbank de opdracht om samen te zoeken naar een mogelijkheid om te schikken. Dit is niet gelukt. Het is nu aan de rechtbank om uitspraak te doen.

Het is voor iedereen die iets met FC Den Bosch heeft uitkijken naar woensdag 9 juni. Als het goed is komt de rechtbank die dag met een uitspraak in de zaak tussen FC Den Bosch en Jordania. Jordania eist bijna twee miljoen euro van FC Den Bosch, terwijl de voetbalclub op haar beurt honderdduizenden euro's wil zien van de Georgiër.