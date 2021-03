Coronanieuws: 1106 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

De teststraat in Breda, foto ter illustratie (archieffoto: Collin Beijk). vergroot

Ook deze donderdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Volgens Sunweb hebben zich al meer dan 17.000 mensen aangemeld voor de proefvakantie naar het Griekse eiland Rhodos.

Het RIVM meldde woensdag 1316 nieuwe besmettingen in Brabant, 7624 in heel Nederland

Er wordt rekening gehouden met een verdubbeling van het aantal coronapatiënten op de intensive care.

Het Rode Kruis zet hulpcoaches in voor mensen die in quarantaine zitten

Prikken met AstraZeneca zijn op grote schaal hervat.

16.02 - Afspraken om huisuitzettingen van huurders te voorkomen, worden verlengd

De overheid en verhuurders blijven zich inzetten om huisuitzettingen van huurders tijdens de coronacrisis te voorkomen. Afspraken die hierover vorig jaar werden gemaakt, zijn opnieuw verlengd, laat demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer weten.

In maart vorig jaar, toen de crisis net was uitgebroken, maakte het ministerie afspraken met onder meer verhuurdersorganisaties, woningbouwkoepel Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mensen die hun huur niet kunnen betalen, kunnen een huurkorting of een betalingsregeling krijgen, in sommige gevallen kan de huur tijdelijk worden opgeschort.

15.32 - 1106 nieuwe besmettingen in Brabant

De afgelopen 24 uur zijn er in Brabant 1106 nieuwe besmettingen bijgekomen. Een dag eerder stond de teller op 1316.

15.28 - 7740 nieuwe coronagevallen vastgesteld

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7740 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het is vergelijkbaar met woensdag, toen ruim 7600 positieve tests werden geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is wel het hoogste aantal in een etmaal sinds 8 januari. Bovendien is het voor een donderdag bijzonder veel.

Het RIVM heeft in de afgelopen week 49.243 bevestigde besmettingen genoteerd. Dat komt neer op gemiddeld 7035 per dag, het hoogste niveau sinds 12 januari.

15.00 - Iets meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal landelijk gezien heel licht gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2192 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vijf meer dan op woensdag, maar iets minder dan op dinsdag en maandag.

14.00 - 10 miljoen coronatests afgenomen

In de teststraten van de GGD zijn nu 10 miljoen coronatesten afgenomen. Brancheorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat het momenteel "alle hens aan dek is". Dat geldt niet alleen op de testlocaties zelf, maar ook voor de laboratoria die testen analyseren en voor de callcenters die testafspraken maken en bron- en contactonderzoek doen.

Afgelopen week werd een recordaantal van 518.316 testen afgenomen, aldus GGD GHOR. Dat is ruim 5 procent van het totale aantal testen dat sinds de corona-uitbraak in Nederland is gedaan.

12.00 - Ministerraad voorlopig digitaal vanwege coronabesmettingen

De ministerraad komt voorlopig niet meer fysiek bijeen, vanwege de coronabesmettingen van minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Mona Keijzer. Dat laat de Rijksvoorlichtingdienst (RVD) donderdag weten.

Volgens de RVD heeft premier Mark Rutte 'besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten'.

11.10 - Aantal patiënten blijft toenemen in Brabantse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten blijft toenemen in de Brabantse Ziekenhuizen. Dat blijkt uit de cijfers van het ROAZ. Sinds 26 februari is weer een stijgende trend te zien. Al is het aantal patiënten lang niet zo hoog als op eerdere piekmomenten in de crisis.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen donderdagochtend 344 coronapatiënten, zes meer dan woensdag. In de afgelopen 24 uur zijn 43 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Dat zijn er 13 meer dan woensdag. Ook zijn 34 coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Zes werden het voorbije etmaal overgeplaatst en 1 coronapatiënt overleed.

10.55 - ING sluit meer dan de helft van bankkantoren in Nederland

ING sluit meer dan de helft van zijn Nederlandse bankkantoren. Daardoor gaan er 440 banen verloren. De nieuwe reorganisatie komt bovenop ingrepen die het financiële concern vorig jaar al had aangekondigd.

Het aantal eigen bankkantoren neemt met 69 af, waardoor er maar 59 overblijven. Volgens ING was er bij de kantoren die dicht gaan, nog maar weinig toeloop van klanten. Wie toch nog bij de bank langs wil, wordt doorverwezen naar een ING-servicepunt in bijvoorbeeld de Bruna. Van dit soort punten krijgt ING er komende tijd juist meer bij.

10.30 - Ziekte onder zorgpersoneel stabiel, langdurig verzuim stijgt

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in februari stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder. Dagelijks waren landelijk gemiddeld 70.000 werknemers niet inzetbaar in februari, dat is ongeveer hetzelfde aantal als in januari (71.000 werknemers). Wel ziet het kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet dat zorgmedewerkers steeds langer ziek blijven, omdat er relatief minder ziekmeldingen zijn gedaan afgelopen maand.

Op basis van onderzoek bij circa vierhonderd zorginstellingen berekende Vernet het landelijk verzuimpercentage in februari op 7,59 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde verzuim over het hele coronajaar 2020 (6,83 procent), toen gemiddeld 63.000 medewerkers per dag ziek thuisbleven. Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met minder ziektemeldingen is volgens Vernet een teken dat het langdurig verzuim stijgt.

10.15 - Arriva zet vanaf zondag meer bussen in

Vanaf komende zondag zet Arriva meer bussen in. Dit doet het bedrijf omdat mensen weer vaker met de bus gaan. Ook rijden sinds 1 maart de buurtbussen weer. Het busbedrijf adviseert reizigers om voorafgaand aan een reis de reisplanner te raadplegen. Alle wijzigingen staan vanaf 26 maart verwerkt in de systemen.

10.04 - Demissionair premier Rutte negatief getest op coronavirus

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft zich laten testen en blijkt niet besmet met het coronavirus. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. Rutte onderging net als veel andere bewindslieden een test nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) eerder deze week positief was getest. Minister en verkenner in de formatie Kajsa Ollongren bleek donderdag besmet te zijn met corona. Vrijdag was vrijwel het gehele kabinet bijeen tijdens de wekelijkse ministerraad.

09.26 - Minister en verkenner in kabinetsformatie Kajsa Ollongren positief getest op coronavirus

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), tevens verkenner namens D66 in de kabinetsformatie, is positief getest op het coronavirus. De formatiegesprekken die donderdag gevoerd zouden worden met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag, zijn tot nader order uitgesteld, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

08.55 - Ruim 17.000 aanmeldingen voor proefvakantie naar Rhodos

De proefvakantie naar het Griekse eiland Rhodos, waar mensen zich vanaf woensdagavond op konden inschrijven, is enorm gewild. Volgens reisorganisatie Sunweb hebben zich al meer dan 17.000 mensen aangemeld voor de all-inclusive pakketreis.

Op 12 april zal er als onderdeel van de coronaproef een vakantievlucht vertrekken naar Rhodos. Tijdens de vakantie mogen de reizigers het vakantieresort Hotel Mitsis Grand Beach niet verlaten.

De duizenden mensen die zich hebben aangemeld, kunnen niet allemaal mee. Op basis van alle aanmeldingen maakt Sunweb een eerste selectie die voldoet aan speciale door de Nederlandse overheid gestelde criteria. Daarna wordt er gekeken wie zich als eerste heeft ingeschreven.

07.30 - Experiment in Veldhovense supermarkt met coronamaatregelen

Een verplicht winkelwagentje, strepen en stippen op de grond en afstand houden. We zijn het al een jaar lang gewend in de supermarkt. Een groep onderzoekers is nu bezig om te kijken hoe wij ons gedragen in de supermarkt en hoe ver ze kunnen gaan met maatregelen. De PLUS in Veldhoven is het toneel van dit grote experiment.

07.20 - Rode Kruis komt met hulpcoaches voor mensen in quarantaine

Het Rode Kruis biedt vanaf deze week extra hulp aan mensen die in coronaquarantaine zitten. Zogenoemde quarantainecoaches houden contact met mensen in thuisisolatie en regelen waar nodig hulp, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen.

Of mensen in quarantaine de extra ondersteuning kunnen gebruiken, wordt door de GGD bepaald. Als iemand die in thuisisolatie moet, laat merken dat quarantaine problemen oplevert, biedt een GGD-medewerker de coach aan. Met het 'Let op Elkaar Netwerk' van Het Rode Kruis kunnen de vijftien quarantainecoaches na een belletje door het hele land vrijwilligers inschakelen. Aan dat netwerk zijn meer dan 100.000 mensen verbonden, die kunnen helpen met boodschappen doen, de hond uitlaten of met contact opnemen met de huisarts.

In februari testte de hulporganisatie het inzetten van de quarantainecoaches in de regio's Drenthe en het Noord-Hollandse Kennemerland. Daar is toen aan 1762 mensen een coach aangeboden, van wie 41 mensen dat aanbod aannamen. Driekwart van die mensen was positief over de coaching, meldt Het Rode Kruis. Zij hadden vooral behoefte aan extra informatie over quarantaine of aan een luisterend oor.

06.50 - Ook in Duitsland neemt aantal coronabesmettingen verder toe

Net als bij ons neemt ook in Duitsland het aantal nieuwe coronabesmettingen verder toe. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse variant van het RIVM, heeft donderdagochtend 22.657 nieuwe gevallen gemeld. Woensdag waren dat er nog ongeveer 16.000, weer ruim het dubbele van het aantal van een dag eerder. In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie al bij 2.713.180 personen in Duitsland vastgesteld.

Woensdag overleden er bij onze oosterburen 228 mensen aan het coronavirus. In totaal heeft de infectieziekte meer dan 75.000 doden geëist in Duitsland. Eerder deze week is de lockdown er verlengd tot 18 april.

06.07 - Meer dan 300.000 coronadoden in Brazilië

Het totale aantal sterfgevallen vanwege het coronavirus in Brazilië, is woensdag boven de 300.000 uit gekomen. Dat heeft inmiddels de vierde minister van Volksgezondheid in de regering van president Bolsonaro op zijn eerste werkdag bekendgemaakt. Ook kondigde hij aan dat er binnenkort een miljoen vaccinaties per dag moeten worden toegediend in het Zuid-Amerikaanse land.

Brazilië is qua besmettingen en dodental het hardst getroffen land na de Verenigde Staten. Het land is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het wereldwijde aantal doden door het coronavirus. De uitbraak in Brazilië is momenteel erger dan ooit tevoren als gevolg van een zeer besmettelijke gemuteerde variant, een gebrek aan federale gezondheidsmaatregelen en een haperende uitrol van het vaccinatieprogramma.

06.00 - De Jonge belooft Kamer snel meer prikken

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge bezweert de Tweede Kamer dat het aantal coronavaccinaties de komende maanden flink omhoog gaat. Wel blijft de snelheid afhankelijk van de leveringen door de producenten, waarbij AstraZeneca volgens de minister steeds het minst leveringszeker is. De minister reageerde op de zorgen van de Tweede Kamer over het vaccinatiebeleid en met name het priktempo, dat volgens meerdere partijen nog steeds te laag is.

Ze wezen op andere landen, die sneller zouden gaan. De Jonge zei in het coronadebat woensdag dat de landen in de hele EU een beetje hetzelfde tempo van vaccineren hebben. Maar er is wel een verschil met het Verenigd Koninkrijk en Israël, die een stuk verder zijn. Onder meer coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wilden weten waarom niet meer mensen eerder ingeënt kunnen worden, in ieder geval met een eerste prik. "Hoeveel vaccins liggen nu op de plank en kan de doorlooptijd tussen de aankomst van vaccins en het prikmoment niet korter?", vroeg Vera Bergkamp (D66) aan het demissionaire kabinet.

Wanneer jij je prik kan verwachten, lees je in dit artikel.

