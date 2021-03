Lange wachttijden voor vaccinaties: ‘Bel over vier weken nog maar eens’

Het AstraZeneca-vaccin (foto: ANP). vergroot

75-plussers die uitgenodigd zijn voor een vaccinatie, moeten vaak weken wachten voordat ze terecht kunnen op een priklocatie in de buurt. Omroep Brabant sprak meerdere ouderen die te horen hebben gekregen dat er pas eind mei weer plaats is of dat ze over vier weken nog maar eens moeten bellen. De GGD laat weten dat ze doen wat ze kunnen, maar dat de leveringen die ze krijgen nog steeds beperkt zijn.

De verhalen lijken erg op wat we begin februari ook al hoorden: ouderen die tot wel 50 kilometer moesten reizen voor een prik. Als reden werd toen eerst een computerstoring genoemd, later lag het aan het beperkte aantal priklocaties. Beide problemen zouden inmiddels opgelost moeten zijn.

Maar de klachten zijn er nog steeds. Nieuw is dat meerdere mensen aangeven dat ze, toen ze het landelijke afsprakennummer belden, te horen kregen dat ‘de situatie in Brabant heel moeilijk is’. Het is onduidelijk wat de situatie in onze provincie anders maakt dan elders in het land.

80 kilometer reizen

“We zijn nu al een jaar afgesloten van onze kleinkinderen”, vertelt Marianne Mutsaers (72) uit Tilburg. Zij en haar 77-jarige man willen graag een prik, maar dat is op korte termijn niet mogelijk. “We kregen twee weken geleden een brief. Sindsdien hebben we zes keer met het landelijke nummer gebeld, maar steeds kunnen we geen afspraak in de buurt maken.” En dat terwijl ze best willen reizen. Eindhoven, Den Bosch of Breda is een optie, maar nergens is er plaats.

“Belt u volgende week nog maar eens”, krijgt ze vaak te horen. Of zoals de laatste keer dat ze het probeerde: “Voor eind april bellen is eigenlijk zinloos.”

Een man uit Dongen die Omroep Brabant sprak, heeft soortgelijke ervaringen. Hij kon een afspraak maken in Gouda, zo’n 80 kilometer rijden. Opvallend is ook de opmerking van een telefoniste dat het ‘in Brabant heel moeilijk te organiseren is’.

Jan Visser (76) woont in Etten-Leur en kreeg dezelfde mededeling. “Ze zeiden dat in Brabant tot en met mei alles al vol zit”, zo vertelt hij. Die melding kwam nadat hij 70 minuten in de wacht had gestaan. Een afspraak plannen via internet ging niet, want Visser heeft trombose en daarom moet hij per se bellen voor een afspraak. Buiten Brabant was er wel plek, in Hendrik-Ido-Ambacht, 36 kilometer verderop.

GGD is er klaar voor

De landelijke GGD kon niet reageren op de verhalen. Linda Vlaming van de GGD West-Brabant reageert wel en laat weten de signalen over de bijzondere situatie in Brabant niet te herkennen. “Er worden dagelijks tienduizenden afspraken gepland en er zitten zo veel mensen aan de telefoon bij het landelijke nummer, maar dit lijkt echt een uitzondering.”

Ze geeft aan dat er nog steeds schaarste van vaccins is. “We prikken echt weg wat we hebben en we kunnen veel meer prikken. Ook ’s nachts prikken? Wij zijn er klaar voor! Maar we zijn afhankelijk van de vaccins die we krijgen.” Voor mensen die geen afspraak kunnen inplannen blijft het advies: later nog eens bellen, want de situatie verandert continu.

