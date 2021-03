Coronanieuws: Rode Kruis komt met hulpcoaches voor mensen in quarantaine

Werken in de coronateststraat. vergroot

Ook deze donderdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Het RIVM meldde woensdag 1316 nieuwe besmettingen in Brabant, 7624 in heel Nederland

Er wordt rekening gehouden met een verdubbeling van het aantal coronapatiënten op de intensive care.

Het Rode Kruis zet hulpcoaches in voor mensen die in quarantaine zitten

Prikken met AstraZeneca zijn op grote schaal hervat.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

06.20 - Rode Kruis komt met hulpcoaches voor mensen in quarantaine

Het Rode Kruis biedt vanaf deze week extra hulp aan mensen die in coronaquarantaine zitten. Zogenoemde quarantainecoaches houden contact met mensen in thuisisolatie en regelen waar nodig hulp, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen.

Of mensen in quarantaine de extra ondersteuning kunnen gebruiken, wordt door de GGD bepaald. Als iemand die in thuisisolatie moet, laat merken dat quarantaine problemen oplevert, biedt een GGD-medewerker de coach aan. Met het 'Let op Elkaar Netwerk' van Het Rode Kruis kunnen de vijftien quarantainecoaches na een belletje door het hele land vrijwilligers inschakelen. Aan dat netwerk zijn meer dan 100.000 mensen verbonden, die kunnen helpen met boodschappen doen, de hond uitlaten of met contact opnemen met de huisarts.

In februari testte de hulporganisatie het inzetten van de quarantainecoaches in de regio's Drenthe en het Noord-Hollandse Kennemerland. Daar is toen aan 1762 mensen een coach aangeboden, van wie 41 mensen dat aanbod aannamen. Driekwart van die mensen was positief over de coaching, meldt Het Rode Kruis. Zij hadden vooral behoefte aan extra informatie over quarantaine of aan een luisterend oor.

06.15 - Ook in Duitsland neemt aantal coronabesmettingen verder toe

Net als bij ons neemt ook in Duitsland het aantal nieuwe coronabesmettingen verder toe. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse variant van het RIVM, heeft donderdagochtend 22.657 nieuwe gevallen gemeld. Woensdag waren dat er nog ongeveer 16.000, weer ruim het dubbele van het aantal van een dag eerder. In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie al bij 2.713.180 personen in Duitsland vastgesteld.

Gisteren overleden er bij onze oosterburen 228 mensen aan het coronavirus. In totaal heeft de infectieziekte meer dan 75.000 doden geëist in Duitsland. Eerder deze week is besloten de lockdown er te verlengen tot 18 april.

06.07 - Meer dan 300.000 coronadoden in Brazilië

Het totale aantal sterfgevallen vanwege het coronavirus in Brazilië, is woensdag boven de 300.000 uit gekomen. Dat heeft inmiddels de vierde minister van Volksgezondheid in de regering van president Bolsonaro op zijn eerste werkdag bekendgemaakt. Ook kondigde hij aan dat er binnenkort een miljoen vaccinaties per dag moeten worden toegediend in het Zuid-Amerikaanse land.

Brazilië is qua besmettingen en dodental het hardst getroffen land na de Verenigde Staten. Het land is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het wereldwijde aantal doden door het coronavirus. De uitbraak in Brazilië is momenteel erger dan ooit tevoren als gevolg van een zeer besmettelijke gemuteerde variant, een gebrek aan federale gezondheidsmaatregelen en een haperende uitrol van het vaccinatieprogramma.

06.00 - De Jonge belooft Kamer snel meer prikken

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge bezweert de Tweede Kamer dat het aantal te zetten prikken de komende maanden flink omhoog gaat. Wel blijft de snelheid afhankelijk van de leveringen door de producenten, waarbij AstraZeneca volgens de minister steeds het minst leveringszeker is. De minister reageerde op de zorgen van de Tweede Kamer over het vaccinatiebeleid en met name het priktempo, dat volgens meerdere partijen nog steeds te laag is.

Ze wezen op andere landen, die sneller zouden gaan. De Jonge zei in het coronadebat woensdag dat de landen in de hele EU een beetje hetzelfde tempo van vaccineren hebben. Maar er is wel een verschil met het Verenigd Koninkrijk en Israël, die een stuk verder zijn. Onder meer coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wilden weten waarom niet meer mensen eerder ingeënt kunnen worden, in ieder geval met een eerste prik. "Hoeveel vaccins liggen nu op de plank en kan de doorlooptijd tussen de aankomst van vaccins en het prikmoment niet korter?" vroeg Vera Bergkamp (D66) aan het demissionaire kabinet.

Wanneer jij je prik kan verwachten, lees je in dit artikel.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.