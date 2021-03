Man (19) duwde auto omver tijdens Bossche oudejaarsrellen en moet de cel in

Wachten op privacy instellingen... Onveilige toestanden in de Graafsewijk (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Overlast door jongeren in Den Bosch

Een 19-jarige man uit Den Bosch moet de gevangenis in, omdat hij tijdens de jaarwisseling een auto omver duwde die later in brand werd gestoken. De rechtbank legde hem woensdag een celstraf op van 17 dagen plus 30 dagen voorwaardelijk.

De Bosschenaar maakte tijdens de nieuwjaarsnacht deel uit van een groep jongeren, die spullen vernielde in de Graafsewijk. Twee auto's werden in brand gestoken en ook werd zwaar vuurwerk afgestoken. Eerder deze maand publiceerde de politie herkenbare beelden van meerdere verdachten.

In de vroege ochtend van woensdag 10 maart pakte de politie de 19-jarige man uit Den Bosch op. Het Openbaar Ministerie verdacht hem ervan samen met anderen een auto op de Graafseweg omver te hebben geduwd. Later brandde deze wagen af.

“De intensiteit waarmee een grote groep relschoppers tekeerging, was ongekend. Goederen van volstrekt onschuldige mensen werden vernield en ook de politie moest het ontgelden. Agenten hebben zich op enig moment zelfs voor hun eigen veiligheid moeten terugtrekken", zei de officier van justitie woensdag tijdens de zitting.

Meer arrestaties

De aanklager eiste een gevangenisstraf van 15 dagen plus 13 voorwaardelijk en een taakstraf van 100 uur. De rechtbank ging daar woensdag deels in mee en legde alleen een celstraf op.

Het onderzoek naar de nieuwjaarsrellen is nog in volle gang, laat justitie weten. Onder meer op basis van de beelden rekent het OM op nieuwe aanhoudingen. Eerder pakte de politie ook andere verdachten op. Onder hen een 17-jarige jongen, die een van de uitgebrande wagens in brand zou hebben gestoken.

