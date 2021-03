Solar Team Eindhoven komt met 'huis op wielen' en stopt met zonneraces

Geen zonneraces meer voor het Solar Team van de Technische Universiteit Eindhoven. De Eindhovense studenten komen dit jaar met een zelfvoorzienend huis op wielen, een soort camper op zonne-energie. De eerste schetsen van het plan werden donderdag gepresenteerd.

De nieuwe zonneauto die straks voor iedereen beschikbaar moet zijn, krijgt de naam SHOW. Dat staat voor Self-sustaining House On Wheels, oftewel: zelfvoorzienend huis op wielen. Het is de bedoeling dat mensen straks kunnen wonen, werken en leven in het mobiele huis. En dat alles op zonne-energie.