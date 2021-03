Avondklokrelschopper opgepakt in Den Bosch

De politie heeft een 24-jarige man uit Den Bosch aangehouden in verband met de avondklokrellen in die stad op 25 januari. Hij wordt verdacht van opruiing.

Hij zou via sociale media meerdere oproepen tot geweld hebben gedaan en mensen hebben aangespoord te gaan rellen. Om die oproepen verder te onderzoeken nam de politie de telefoon van de verdachte in beslag. "Zo kunnen we kijken of er nog gewelddadige afbeeldingen of teksten die iets te maken hebben met de rellen op zijn mobiel staan", zegt een woordvoerder.