Korting in winkel ouders bezorgt Sem geen Voice-winst: 'Toch super trots'

Wie kan laten zien dat hij gestemd heeft op Sem tijdens de finale van The Voice of Holland, krijgt korting in de kledingzaak van zijn ouders. Dat stond afgelopen week in een advertentie in het lokale weekblad. Het leverde de winst niet op. "Ik vind het super leuk dat ze dat gedaan hebben. Maar we zullen zien of we het over een paar dagen nog zo leuk vinden, als mensen het komen verzilveren." Sem lacht er ontspannen bij. Want hoewel hij vrijdagavond net naast de winst greep, werd hij zaterdag toch vooral trots en tevreden wakker.

Een uur of dertien na de live-finale van The Voice of Holland bewijst de 18-jarige jongen wat coach Waylon eerder al zei, dat hij een oude ziel in een jong lichaam heeft. "Er zit een groot voordeel aan net niet winnen. Ik kan nu in de luwte relaxed aan de slag met mijn eigen muziek. En dat zeg ik niet omdat ik het moet zeggen, hoor"

Is er dan helemaal geen teleurstelling? "Natuurlijk doe je mee om te winnen. Toen ik bij de laatste twee zat, dacht ik wel: nu is het binnen handbereik. Maar ik zei vanochtend tegen mijn ouders; het zal wel deel zijn van mijn pad dat het nu zo loopt." Grappend voegt hij eraan toe: "Die auto die de winnaar kreeg, vond ik toch al niks. Nu kan ik zelf een andere uitkiezen."

"Alles wat hierna komt, is waarschijnlijk minder spannend."

Tranen waren er dan ook niet, toen de winst naar mede-finalist Dani ging. Niet bij Sem zelf tenminste: "Bij mijn ouders wel." Zij wachtten backstage op hun muzikale wonderkind. "Wat ik als eerste tegen ze zei? Niet zoveel eigenlijk. We hebben geknuffeld. Op de terugweg in de auto volgde een uitgebreide evaluatie."

En onder aan de streep blijft na die evaluatie vooral trots over. "Ik heb het het helemaal mee mogen maken, vanaf de allereerste seconde tot het laatste moment. En daar heb ik enorm van genoten. Het is zo'n groot podium, dat alles wat hierna komt waarschijnlijk minder spannend is. Dus het heeft me meer relaxed gemaakt. En volwassener, zelfstandig."

"Hoe mijn carrière zich vanaf nu gaat ontwikkelen, is voor mij ook afwachten."

Maandag neemt hij nog een laatste 'snipperdag', om alles te laten bezinken. Maar daarna moeten de VWO 6-schoolboeken weer onder het stof vandaan worden gevist. "In april moet ik mijn eindexamens inhalen. Als er al een zwart gat komt, kan ik het daar meteen mee opvullen."

En dan is er natuurlijk nog zijn muziek, waar hij na de finale zeker niet mee gaat stoppen. "Ik heb eraan kunnen proeven en het smaakte erg lekker. Ik ga zeker veel muziek maken. Maar hoe het zich vanaf nu precies gaat ontwikkelen, dat is ook voor mij afwachten."

In zijn studiootje in zijn ouderlijk huis in het mooie, landelijke gelegen 's Gravenmoer, zal muziek blijven klinken. En is er even geen inspiratie, dan helpt wellicht een ontspannen wandeling met de hond. Door het buitengebied, of door het dorpje met zo'n 2000 inwoners. Wie Sem daar voor The Voice nog niet kende, doet dat inmiddels zeker. "De afgelopen tijd heb ik best wel als een kluizenaar geleefd. Maar als ik met de hond naar buiten ging, stopte iedereen onderweg voor een praatje, heel leuk."

Veel van die dorpsbewoners brengen de komende tijd dus ook nog een bezoekje aan 't Winkeltje, de kledingzaak van de ouders van Sem. Om daar aanspraak te maken op de korting die de ouders van Sem beloofde aan stemmers.

Een kilometer of dertien verderop, in Loon op Zand leverde een tompoucen-aanbieding bij de bakker ook niet de winst op voor Nienke Fitters uit dat dorp. Ook zij stond in de finale vrijdagavond, maar wist het niet tot de laatste twee te schoppen. Wie vier tompoucen kocht kreeg 2,40 korting, geld dat besteed kon worden aan een stem op Nienke.

