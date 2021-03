Hans kon zijn gestolen pony nog niet knuffelen, nadat politie het dier vond

De gestolen pony is nog niet terug bij eigenaar Hans Hendrikx (foto: politie Asten). vergroot

Het is alweer vier dagen geleden dat Hans te horen kreeg dat zijn gestolen pony, de stokoude Enterprise, in relatief goede gezondheid was gevonden. Maar een dikke knuffel heeft Hans Hendrikx het dier sindsdien nog niet kunnen geven. Van de dierenpolitie kreeg hij te horen dat de pony veertien dagen bij hen moet blijven, een formaliteit. "Ik had hem al wel terug verwacht. Maar ik ben toch vooral heel blij dat hij gevonden is."

"De moed was me eigenlijk echt wel in de schoenen gezakt", vertelt Hendrikx. Zijn 31-jarige shetlandpony Enterprise was al meer dan een week spoorloos, toen hij het verlossende telefoontje van de politie kreeg. "Er kwamen steeds wel veel tips. En toen ze eenmaal wisten waar hij was, zijn ze hem zo snel mogelijk gaan ophalen. Ik hoorde het pas, toen ze hem in veiligheid hadden gebracht. Heel erg blij, was ik."

"De pony is onderzocht door de dierenarts en het gaat goed."

Enkele dagen nadat Hendrikx een leeg weiland en een opengeknipt slot aantrof, deelde hij met Omroep Brabant het vermoeden dat dierenactivisten de pony hadden meegenomen. Het hoogbejaarde dier ziet er niet heel fit meer uit, waardoor het idee kon zijn ontstaan dat Enterprise verwaarloosd werd. "De dieven hebben hem kaal geschoren, zelfs zijn manen zijn eraf. Dat is helemaal niet goed voor een pony. Nu weet ik zeker dat het mensen zijn die er helemaal geen verstand van hebben."

In de acht dagen tussen de verdwijning van de shetlandpony en het telefoontje dat hij was gevonden, maakte Hendrikx zich grote zorgen over de gezondheid van het oude dier. Het zou heimwee kunnen hebben, maar belangrijker nog, het verkeerde voer zou Enterprise zomaar in levensgevaar kunnen brengen. "Maar hij is onderzocht door een dierenarts en het gaat goed. Waar hij nu is, hoeft hij maar te niezen en de arts komt hem bekijken."

Wanneer Enterprise precies weer naar zijn baasje terugkeert, is nog onduidelijk. "Het zijn de regels dat de politie een dier minstens veertien dagen moet houden. In die periode kunnen diegenen die hem hebben meegenomen bezwaar maken, daar heeft het mee te maken."

Maar het is een kwestie van tijd voor Enterprise terug is. Eerder gaf Hendrikx al aan te trappelen van ongeduld. "“Zodat hij hier zijn laatste dagen kan slijten."

