Gebroken ribben door jacht op winkeldief, olympische droom nog niet voorbij

Tijdens een ultieme poging om een winkeldief in de kraag te grijpen, brak marathonloper Björn Koreman onlangs twee ribben. En dat komt op z'n zachtst gezegd onhandig uit. De atleet wil zich dolgraag kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokyo. "Alles is nu gericht op herstel."

Dat het leven van Koreman zich uitstekend leent om eens te verfilmen, weten veel mensen al wel. Ooit was hij kettingroker, maar hij gooide volledig het roer om en veranderde in een marathonmachine. Razendsnel is hij; zijn snelste marathon liep hij in twee uur en elf minuten.

"Die dief werd helemaal gek."

Toen hij onlangs zag hoe een winkeldief in een supermarkt in Vlaardingen het op een lopen zette, was hij er dan ook van overtuigd dat hij die wel kon inhalen. Maar dat liep net even anders, vertelt Koreman zondagmiddag in het radioprogramma Zuidtribune van Omroep Brabant: "De boodschappentas die gejat was, heb ik terug kunnen brengen. De dief is ervandoor gegaan. En ik liep twee gebroken ribben op."

Koreman legt uit dat hij net betaald had, toen een verwarde man langs hem liep. "Ik hoor opeens de kassajuffrouw roepen: meneer, mag ik even in je tas kijken?" De dief koos het hazepad: "Op dat moment heb ik niet nagedacht en tegen haar gezegd: hou mijn tas even vast."



"Ik was er redelijk snel bij, maar hij schoot een kledingmakerij in." Om een vechtpartij te voorkomen, bleef Koreman buiten: "Ik dacht: ik hou de deur tegen, dan kan 'ie niet naar buiten en kunnen ze de politie bellen. En dan kunnen ze hem oppakken. Maar hij werd op dat moment helemaal gek."

"Ik heb vorige week in Dresden de halve marathon nog gelopen, met gebroken ribben."

De dief trok aan de deur. Wat er toen precies gebeurde, weet Koreman niet. Het was de deur, of een elleboogje, maar hij kreeg een harde stoot. "In eerste instantie dachten we dat ik een ribspier had opgerekt of misschien een klein scheurtje erin. Maar uiteindelijk heb ik een paar dagen geleden foto's en een echo laten maken en bleken het twee gebroken ribben te zijn. "

De marathonman trainde gewoon door. "Ik heb vorige week in Dresden de halve marathon nog gelopen in 1.03 uur, rond mijn pr. Ik merkte wel dat ik anders ga lopen om die ribben te ontlasten, waardoor er andere kleine pijntjes ontstaan. Dus nu ligt de focus op het herstel."

Belangrijk, want op 11 april wacht de marathon in Hamburg, een belangrijke stap richting de Olympische Spelen. Vier marathonlopers maken aanspraak op een startbewijs in Tokyo, slechts drie krijgen er eentje. Dus zijn de ribben van Koreman nu ingetaped, slikt hij pijnstillers, koelt hij zijn blessure vijf keer per dag, gaat hij naar de fysio en naar de masseur:

Mocht de loper in Hamburg ondanks alle inspanningen toch minder goed presteren, dan is de Olympische droom nog niet voorbij. De kwalificatieperiode loopt tot 31 mei. Daarna krijgt de snelste loper automatisch een startbewijs en wijst de Atletiekunie twee anderen aan, ook op basis van andere prestaties.

