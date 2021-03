Wij vertrekken: zo liep het buitenlandse avontuur van deze 9 Brabanders af

Eefke en Pascal laten huis en haard achter en gaan ‘gewoon’ op avontuur vergroot

Het is een romantisch beeld: huis en haard achterlaten, je boeltje pakken en op avontuur. Eefke en Pascal uit Almkerk stappen in hun omgebouwde brandweerwagen om op reis te gaan. En ze zijn niet de eersten voor wie een buitenlands avontuur lonkt.

Alex en Martina: natuurcamp-inn in Hongarije

Het Tiszameer in Hongarije was voor Alex en Martina de Ruiter uit Oosterhout de ultieme droombestemming. Ze startten er een ‘natuur camp-inn’. En hoopten op gasten die er zouden komen om te mediteren en voor de biologische producten. In 2017 vertrok het stel en liet de reis ook optekenen door de camera’s van Ik Vertrek. Een grote ommezwaai voor het stel: Alex was voorheen werkzaam als opzichter bij de gemeente Breda.

Inmiddels is hun mini-camping/bed and breakfast verkocht aan een investeerder en hebben Alex en Martina er een kleiner huisje met minder onderhoud voor teruggekocht. Er is een winter gewerkt in Portugal en door corona de afgelopen winter zelfs weer in Nederland: in Oosterhout knapte het stel een huis op om het door te verkopen.

Maar toch blijft Hongarije de uitvalsbasis. Als ervaringsdeskundigen helpen ze nu andere Nederlanders die in hun dorp een B&B willen opzetten. “Er komt altijd wel weer iets op ons pad waarmee we in de running kunnen blijven”, vertelt Alex. “We zijn nog veel te jong en te vitaal om achter de geraniums te blijven zitten."

Gine en David: een kartonnen huisje in Spanje

Het was een veelbesproken aflevering van Ik Vertrek: Gine en David Shearlaw uit Roosendaal kochten in 2019 een paleisje in het Spaanse Aspe. Maar hun huisje bleek van karton en was alles behalve waterdicht. Tot overmaat van ramp kwam ook corona nog om de hoek kijken. Inmiddels denkt het stel hun draai gevonden te hebben in het Spaanse. Er zijn stenen muren geplaatst en er mogen inmiddels wat gasten komen. En: ze werken aan een boek over de Spaanse avonturen.

Bram: koeienboer in Duitsland

Niet alle Brabanders vertrekken om iets totaal anders te gaan doen. Bram van Beekveld uit Heeswijk-Dinther ging in 2019 juist naar het buitenland om daar precies hetzelfde te gaan doen als hier: hij is koeienboer. Bram komt uit een familie van melkveehouders, koeien horen bij de familie. Maar omdat in Nederland de milieuregels strenger werden, zag hij geen andere optie dan naar Duitsland te vertrekken. Ook al was hij op het moment van vertrek pas twintig jaar.

Astrid en Petra: pension in Duitsland

Met een voorschot op de erfenis van hun moeder, nemen zussen Astrid en Petra in 2017 een pension over in het Duitse Gemerode. Moeder gaat ook mee en de echtgenoten van de twee zussen komen ook naar Duitsland. Met een volledig Nederlandse menukaart vol met frikandellen, kroketten en ballen gehakt, maken ze zich populair bij hun Duitse gasten.

Rob en Sol: klussen in Spanje

Toegegeven: het had eigenlijk Chili moeten worden. Maar toen de coronacrisis roet in het eten gooide en Chili onbereikbaar maakte, hield Rob van den Wijngaart uit Breda het geen seconde langer uit in Nederland. Samen met zijn vrouw Sol die oorspronkelijk uit Chili komt, vertrok hij dan maar naar Spanje. Daar bevalt het het stel nu prima in een boerderij in Galicië. Rob is nu nog vooral bezig met klussen aan hun nieuwe huis. De bijbehorende garage moet op termijn worden verbouwd om dienst te kunnen doen als bed and breakfast.

