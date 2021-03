Coronanieuws: 'vaccin over jaar mogelijk al niet meer effectief'

vergroot

Ook deze dinsdag hielden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het vaccin is over een jaar mogelijk al niet meer bestand, zo wordt gevreesd.

In één week zijn er ruim 50.000 besmettingen in ons land bijgekomen, zo zal het RIVM later dinsdag bekend maken.

De gemeente Eindhoven presenteert het programma voor de viering van Koningsdag, mét de Koning.

7.10 - Vaccin binnen jaar mogelijk niet meer effectief

Het gros van 76 epidemiologen uit 28 landen verwacht dat binnen een jaar het coronavirus zodanig muteert dat de meeste huidige vaccins niet meer effectief zijn. Die inschatting doen ze in een enquête die is uitgevoerd door de zogeheten People’s Vaccine Alliance, waarvan onder meer Oxfam Novib en Amnesty International deel uitmaken. Bijna driekwart van de ondervraagden zei dat het delen van patenten en kennis de wereldwijde vaccinatiedekking zou kunnen vergroten.

De People's Vaccine Alliance, een coalitie van meer dan vijftig organisaties, waarschuwt dat met het huidige tempo mogelijk slechts tien procent van de mensen in de meeste arme landen volgend jaar gevaccineerd kan worden. De alliantie roept overheden op er alles aan te doen om vaccins een ‘publiek goed’ te maken.

7.00 - Zorgen over aantal ic-bedden

Het plan om in geval van crisis op te schalen naar 1700 intensive care-bedden lijkt onhaalbaar, vertellen meerdere ziekenhuizen aan het Algemeen Dagblad. Ic-artsen zeggen tegen de krant dat ze bang zijn niet genoeg handen aan het bed te krijgen en dat terwijl de derde golf coronabesmettingen oprukt.

"We gaan niet aan het aantal bedden van maart vorig jaar komen, dat kan ik wel voorspellen. Op elke ic is de personeelsinzet gedaald", zegt Harald Faber, hoofd van de ic in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC), maakt zich grote zorgen.

5.30 - Rutte ondertekent pandemieverdrag

Nederland staat achter het sluiten van een internationaal pandemieverdrag. Demissionair premier Mark Rutte heeft een oproep daarvoor van WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus en EU-president Charles Michel ondertekend. Ook leiders uit andere landen deden dit.

Het verdrag moet leiden tot verbetering van de pandemieparaatheid en -respons en zou verankerd worden in de Akte van Oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De internationale samenwerking op het gebied van waarschuwingssystemen, gegevensuitwisseling en onderzoek moet via het verdrag versterkt worden. Ook de lokale, regionale en wereldwijde productie en verspreiding van vaccins, geneesmiddelen, diagnosemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen moet verbeterd worden.

5.00 - Eindhoven presenteert programma

De koning en zijn gezin zijn dit jaar in Eindhoven en de gemeente geeft dinsdagmiddag duidelijkheid over de invulling van Koningsdag in die plaats. Het wordt een ander feestje dan in eerdere jaren vanwege corona. Vorig jaar vierde de koning zijn verjaardag hierdoor niet in Maastricht, maar thuis op Paleis Huis ten Bosch. Maastricht liet de organisatie voor dit jaar aan zich voorbijgaan.

4.30 - Willem Engel weer voor de rechter

Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, staat dinsdagmiddag voor de politierechter in Den Haag. De Rotterdamse dansleraar moet zich verantwoorden voor opruiing via Facebook en ook voor het voortzetten van een demonstratie op Het Plein in Den Haag, nadat de burgemeester de organisatie al had opgedragen de protestmanifestatie te beëindigen. Zelf spreekt Engel van een ‘politiek proces’.

Engel kent de weg naar de rechtbank. Als voorman van Viruswaarheid voerde hij al talloze rechtszaken tegen de overheid over de coronamaatregelen. In de meeste gevallen wezen rechters de eisen af. Succes had de groep met een kort geding tegen de avondklok, waarna de overheid in hoger beroep ging en gelijktijdig een nieuwe spoedwet maakte.

4.00 - In één week 'ruim 50.000 besmettingen'

In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 52.000 besmettingen vastgesteld. Dat is 10 tot 15 procent meer dan in de week ervoor. Het zou het hoogste weekcijfer sinds 5 januari zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 46.005 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was ruim 16 procent meer dan de week ervoor. Gemiddeld kwam het neer op 6572 meldingen per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld.

