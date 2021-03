'Kickboksleraar ronselde jongeren voor aanslagen in West-Brabant'

Agenten vonden naast een explosief ook hulzen aan de Kleine Krogt in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Een van de mannen die eerder is aangehouden voor een grote onderwereldruzie in West-Brabant, is de 34-jarige Revi V. uit IJsselstein. Hij zou als bekende kickboksleraar en jongerenwerker kwetsbare jongeren hebben geronseld om aanslagen te plegen. Dat meldt de Telegraaf woensdag.

De krant baseert zich op bronnen rond het onderzoek. De onderwereldruzie draait rond een ondernemer uit Breda, die ook wel bekend staat als ‘Petje’. Hij ontsnapte recent aan de dood. Afpersers zochten ook zijn familieleden in Oudenbosch op. Dit gebeurde op 25 februari. Een van die afpersers was Revi V.

Maar het geweld gaat terug naar oktober vorig jaar. Op zondagavond 18 oktober werd de ondernemer beschoten voor zijn huis aan de Bruno Renardstraat in Breda. Het slachtoffer parkeerde zijn auto langs de weg, pakte iets uit zijn kofferbak en liep daarna naar de voordeur.

Hij zag op dat moment een man met een bivakmuts achter hem staan die een vuurwapen op hem richtte en schoot. Hij is weggerend en werd niet geraakt. In de gevel van zijn woning werden meerdere kogelinslagen gevonden. Op straat vonden agenten enkele hulzen.

Handgranaat

Daarna waren bedrijven van de man en zijn familie aan de beurt. In de nacht van maandag 19 oktober werden een handgranaat en enkele patronen gevonden aan de Baliëndijk in Breda. Een paar dagen later werden een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda. Voor deze aanslagen zou Revi V. kwetsbare jongeren geronseld hebben.

