Iemand probeerde Bredanaar dood te schieten, ook zijn familie is doelwit

De politie heeft voor het eerst mensen opgepakt in een grote onderwereldruzie die in West-Brabant lijkt te worden uitgevochten. Die ruzie draait rond een ondernemer uit Breda die ook wel bekend staat als 'Petje'. De dreiging rondom de man is nog heftiger dan altijd is aangenomen. Want nu blijkt dat hij pas aan de dood is ontsnapt: iemand probeerde hem dood te schieten. Bovendien zochten afpersers zijn familieleden op om ze onder druk te zetten. Op de achtergrond speelt een groot onderwereldconflict over miljoenen euro's misdaadgeld.

Het geweld maakt deel uit van een lange reeks die begon op zondag 18 oktober vorig jaar. Die avond werd de man uit Breda voor zijn huis aan de Bruno Renardstraat in Breda beschoten. Het slachtoffer parkeerde zijn auto langs de weg, pakte wat uit zijn kofferbak en liep daarna naar de voordeur. Hij zag op dat moment een man met een bivakmuts achter hem staan die een vuurwapen op hem richtte en schoot. Hij is weggerend en werd niet geraakt. In de gevel van zijn woning werden meerdere kogelinslagen gevonden. Op straat vonden agenten enkele hulzen.

Tot nu toe was in het nieuws gekomen dat alleen het huis was beschoten. Maar het lijkt dus meer en meer een mislukte liquidatiepoging te zijn geweest.

Handgranaat

Daarna waren bedrijven van de man en zijn familie aan de beurt. In de nacht van maandag 19 oktober werden een handgranaat en enkele patronen gevonden aan de Baliëndijk in Breda. Een paar dagen later werden een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda.

Afpersing

Ineens werd de familie van de Bredanaar doelwit. Drie mannen gingen op 25 februari thuis langs bij de broer en schoonzus van de Bredanaar in Oudenbosch. Ze eisten geld. Als er niet betaald zou worden zouden 'ernstige consequenties volgen'.

Politie en Openbaar Ministerie schrijven in een persbericht dat ze de zaak hoog opnemen, zeker nu de afpersers familieleden benaderden van de Bredanaar met wie zij een conflict hebben.

Piet Costa

Diverse media wijzen er op dat dit alles te maken heeft met een hoog opgelopen ruzie tussen Hollandse en Utrechtse misdaadnetwerken. Bredanaar 'Petje' zit in de organisatie van Roger P. alias 'Piet Costa'. Dat is volgens het OM de opdrachtgever van de martelkamer in Wouwse Plantage en een van de grootste drugsbaronnen van ons land. Iemand met de naam 'Ali de Iranees' zou uit die organisatie zijn gestapt en 60 tot 100 miljoen euro hebben meegenomen.

In verband hiermee is afgelopen zomer in Rotterdam al iemand uit de organisatie van Piet Costa vermoord. Of Ali ook daar achter zat is onbekend maar hij zou nu met geweld 'Petje' aanpakken.

Verdachten

Het politieonderzoek werd uitgevoerd door een speciaal geformeerd rechercheteam. Dat kon vier verdachten arresteren. Drie voor het afpersings-incident in Oudenbosch en één voor een eerdere schietpartij in Breda. Het zijn mannen uit Amsterdam, Hoef en Haag bij Vianen en het nabijgelegen IJsselstein. De politie meldt dat ze deel uit maken van een criminele groepering.

Volgens de politie verliep het onderzoek moeizaam omdat slachtoffers en getuigen 'niet of niet volledig' meewerkten. Dat kan misschien verklaren waarom de mislukte liquidatie in Breda pas nu naar buiten komt.

