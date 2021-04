Roland en Jacques maken ovenmaaltijden voor thuis en groeien als kool

Wachten op privacy instellingen... Kok maakt honderden quesadilla's voor 'Oven aan, Kom eraan' (foto Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit horecabedrijf groeit explosief in coronatijd

Veel horecaondernemers hebben het moeilijk. Sommigen moeten door de coronamaatregelen zelf hun zaak sluiten. Met 'Oven aan, Kom eraan' in Den Bosch gaat het juist heel goed. Het bedrijf groeide tegen de stroom in en opende deze week zelfs een nieuwe winkel in het centrum van de stad.

Er wordt kip en zoete aardappel gesneden en in de mixer draait de saus voor in de quesadilla's. Het ruikt heerlijk in de ruime keuken in een voormalige fabriek aan de westkant van het Bossche spoor.

"We zijn ruim een jaar geleden in een heel klein zaakje aan de Stoofstraat begonnen, maar amper twee maanden na de start moesten we al op zoek naar een grotere plek. De keuken voor verse ovenmaaltijden was al snel te klein", vertelt Jacques van Geffen. Hij laat zien wat er vandaag gekookt wordt.

"We hebben alles in eigen hand en zijn niet afhankelijk van bezorgers van Uber of Deliveroo"

"We begonnen met dertig maaltijden per dag, maar dat zijn er nu vaak meer dan 250." De maaltijden worden bezorgd en kunnen ook worden afgehaald op plaatsen in en om Den Bosch. "We hebben alles in eigen hand en zijn niet afhankelijk van bezorgers van Uber of Deliveroo", vertelt een van de koks.

'Oven aan, Kom eraan' is een initiatief van Roland van Balen en Jacques van Geffen die al horecazaken in Den Bosch hadden. Ze begonnen samen met nog twee horecaondernemers toen de eerste coronagevallen in China bekend werden. "In onze oorspronkelijke zaken werd het door de maatregelen extreem rustig, maar hier is het juist heel erg druk".

"Aan de ene kant staan we stil en hier hollen we lekker vooruit"

Jacques hoopt dat ze het idee ook in andere steden in het land kunnen opzetten. "Het is een simpel maar doeltreffend concept. Als moeder naar balletles moet of vader later van z'n werk komt terwijl de kinderen nog moeten hockeyen, dan kan iedereen eten wanneer dat het beste uitkomt", zegt Jacques lachend.

In de winkel die deze week geopend is, zijn er naast de ovenmaaltijden ook allerlei andere dingen te koop. "Het is niet dat deze winkel en de maaltijden de redding zijn voor onze oorspronkelijke horecazaken. Het is meer een afleiding zodat we toch iets kunnen doen", vertelt Jacques. "Aan de ene kant staan we stil en hier hollen we lekker vooruit. Met de horecazaken komt het ook wel weer goed, maar daar moeten we vanwege de maatregelen geduld mee hebben."

