Hard inrijden op cafébezoekers: 6 keer poging doodslag bewezen

De 24-jarige man die eind september vorig jaar onder invloed van alcohol met zijn auto inreed op een groep cafébezoekers in Rijsbergen, is vrijdag bij de rechtbank in Breda veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor zesvoudige poging tot doodslag.

Bij de aanrijding op het terras van feestcafé The Jolly Jester aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen raakten meerdere mensen gewond toen de man uit Roemenië met zijn BMW op hen inreed. Hij reed daarbij rond de 29 kilometer per uur, blijkt uit onderzoek. Daarna ging hij er vandoor.

Vijf mensen en drie fietsen werden geraakt. Eén slachtoffer werd vlak voor de aanrijding weggetrokken.

De man werd later in zijn woonplaats Wuustwezel in België opgepakt. Volgens hem was het een ongeluk en drukte hij per ongeluk op het gas terwijl hij had willen remmen.

Wedstrijdje arm drukken verloren

Volgens getuigen was de bestuurder eerder in het café geweest. Hij zou stiekem als ongenode gast zijn verschenen op een besloten feest. Nadat hij een wedstrijdje arm drukken had verloren, verliet hij rond halfzes boos de horecazaak.

Tegen de man was twee weken geleden vier jaar cel geëist.

De camerabeelden van het moment dat de man op de groep inreed:

