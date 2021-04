Kroegbaas Nicole opgelucht nu man veroordeeld is voor aanrijden cafégangers

De aanrijding gebeurde bij café The Jolly Jester (Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het is de meest heftige dag uit het 25-jarige bestaan van Nicole's feestcafé The Jolly Jester in Rijsbergen. Op 27 september 2020 reed een man in op een groep gasten op haar terras. Nu de man is veroordeeld tot vier jaar cel is Nicole weer een stapje dichter bij afsluiting van het drama.

De 24-jarige dader werd vrijdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor zesvoudige poging tot doodslag. De man reed in op de feestgangers nadat hij zelf de avond in het café had doorgebracht. Er was een privéfeestje gaande, waarvoor de man niet was uitgenodigd. Hij verliet om half zes 's nachts boos de horecazaak omdat hij een wedstrijdje armpje drukken had verloren. Niet veel later reed hij in op een groep gasten.

''De dader is veroordeeld en dat zorgt voor afsluiting.''

Nicole runt het café al jaren samen met haar man en denkt nog steeds vol ontzetting terug aan die bewuste avond. ''We zijn een café in een klein en hecht dorp. De gasten zijn voor mij allemaal bekenden en ik heb nauw contact met ze gehouden na het ongeluk’’, vertelt Nicole. ‘’Ik ben vooral bij dat het nu met bijna alle betrokkenen goed gaat. Dat de dader is veroordeeld zorgt voor ons allemaal voor een stukje afsluiting.’’

''Ik zie er best wel tegenop om weer open te gaan.''

Sinds het ongeluk in september is het café niet meer open geweest. Door de lockdown moet Nicole zich, net als alle andere horecaondernemers, aan de coronaregels houden. ‘’Het is jammer dat de laatste keer dat we open waren zo’n vervelende nasmaak heeft. Ik zie er ook best wel tegenop om weer open te gaan straks. Mensen denken nu toch aan The Jolly Jester als 'dat ene café'. Dat zul je voorlopig nog wel houden.''

Wel heeft Nicole af afgesproken dat alle gasten die op de avond van het ongeluk in het café waren als eerste langs mogen komen als de kroeg weer open mag. ''Iedereen die er toen bij was, voelt zich betrokken. Zelfs de mensen die eigenlijk al naar huis waren.’’

Maar omdat alle betrokkenen ook uit de omgeving komen, is Nicole niet bang dat ze niet meer zullen komen voor een biertje. ''Het was wellicht heel anders geweest als ik een zaak had gehad in een grote stad.’’

