Tweede wasbeer duikt op in Vught: 'Hij zit in mijn kippenhok'

Albert Vesters uit Vught deed dinsdagochtend een bijzondere vondst. Toen hij zijn kippen eten wilde geven, zat daar plotseling een wasbeer. "Hij zit nog lekker op zijn gemak in het leghok", vertelt Albert.

"Daar zat opeens een wasbeer. Hij bleef rustig toen ik binnenkwam, maar de kippen waren wel geschrokken. Die lopen nu in de tuin. De wasbeer zit nog in het hok", vertelt Albert. Het dier heeft wel een van de kippen doodgebeten.

Wat hij nou precies met de wasbeer moet, weet Albert niet. "Ik blijf er wel vanaf, want ik waag me niet aan beestjes die ik niet ken. Ik bel straks de gemeente om te vragen wat ik ermee moet."

Wasbeer in Vught

Afgelopen weekend trok een wasbeer ook al veel bekijks in Vught. Die zat daar namelijk dagenlang in een boom. Zondagavond is het dier uiteindelijk met een verdovingsgeweer uit de boom geschoten. Ze is opgevangen door Stichting AAP en zit nu in quarantaine. De komende dagen wordt het diertje onderzocht.