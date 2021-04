Wasberen afschieten of juist niet? 'Ze zijn een gevaar voor de natuur'

Dinsdag werd een tweede wasbeer in Vught gevonden (foto: Bart Meesters - SQ Vision). vergroot

Wasberen zijn gevaarlijk voor onze natuur en zouden dus niet los rond mogen lopen. Dat zegt boswachter Frans Kapteijns. "Het zijn echte rovers die alles opeten wat ze tegenkomen. Denk maar aan kleine vogels of eieren van broedende dieren." Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren vindt dat de roofdieren moeten worden gevangen.

Ista van Galen

De afgelopen dagen doken twee wasberen op in Vught. Ze konden allebei worden gevangen. De verwachting is dat komende tijd nog veel meer wasberen naar Brabant komen.

Wasberen komen vooral in steden voor, omdat daar veel voedsel te vinden is. "Op de grond ligt vaak eten en in prullenbakken liggen ook allerlei etensresten. Wasberen gaan daar meteen op af", vertelt Frans. "Het zijn hele handige dieren die vuilnisbakken kunnen openen en in kippenhokken kunnen klimmen. Ze kunnen zelfs via een kattenluikje een huis inkomen en de voorraadkast openen. Als wasberen voedsel ruiken, zijn ze bijna niet te stoppen."

Maar ook in natuurgebieden komen wasberen voor. Volgens Frans horen ze daar helemaal niet thuis. "Wasberen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Daar hebben ze natuurlijke vijanden, zoals poema's. Maar in Nederland zijn er geen dieren die de wasberen in toom kunnen houden. Alleen de wolven zijn gevaarlijk voor ze", vertelt de boswachter.

"Ze zullen niet zomaar aanvallen."

Wasberen kunnen dus vrolijk hun gang gaan in de natuur. "Dat is een inbreuk op de kringloop", meent de boswachter. "Ze kunnen eieren van zangvogels pakken. Of kleinere vogelsoorten vangen. Zeker in heidegebieden is het gevaarlijk. Daar broeden dieren op de grond, dus de wasbeer kan die zo opeten."

Voor mensen zijn de dieren overigens geen gevaar. "Ze zullen niet zomaar aanvallen. Alleen als ze in het nauw zijn gedreven. Maar dat doen alle dieren. Ze kunnen wel gevaarlijke ziektes bij zich dragen."

"Wasberen in de natuur zijn een groot probleem voor diersoorten in Nederland."

Wasberen en wasbeerhonden mogen in Brabant worden doodgeschoten door jagers. Dat heeft de provincie in 2019 besloten om te voorkomen dat de dieren zich hier vestigen.

De twee wasberen die deze week in Vught werden gevonden, zijn niet doodgeschoten. De dierenambulance heeft ze gevangen en naar een opvang gebracht. Volgens Frans is dat de beste oplossing. Maar als vangen niet gaat, vindt hij dat de dieren het beste kunnen worden afgeschoten. "Anders krijg je een groot probleem voor veel diersoorten in Nederland."

"Volgens mij was er niemand die vond dat de wasbeer dood moest."

Marco van der Wel, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant, wil dat wasberen niet meer dood mogen worden geschoten. "De wasbeer in Vught laat zien dat ze ook goed kunnen worden opgevangen. Volgens mij was er ook niemand die vond dat die wasbeer dood moest worden geschoten. Hopelijk kunnen we met dit voorbeeld het beleid uit 2019 terugdraaien."

Volgens zowel de politicus als de boswachter komen er langzamerhand nog veel meer wasberen aan. "Via Duitsland komen ze langzamerhand Nederland binnen. Dankzij al het eten dat ze hier vinden, kunnen ze overleven. En overleven betekent voorplanten."

Marco is het er niet mee eens dat de dieren dan moeten worden afgeschoten. "Kijk als er straks honderden wasberen over de grens komen, is vangen niet meer bij te houden. Misschien moeten ze een plekje krijgen in de natuur. Het gaat toch om een dierenleven."

