Coronanieuws: kabinet bekijkt versoepeling per week, Bruls wil perspectief

15.25

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn in ons land 6757 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een maandag is dat relatief veel, hoewel het aantal positieve tests in het begin van de week lager ligt dan later in de week. In de afgelopen zeven dagen zijn 50.102 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7157 nieuwe gevallen per dag. Het is de vierde dag op rij dat het gemiddelde weer oploopt. Rond Pasen had het aantal positieve tests juist een pas op de plaats gemaakt. In Brabant werden 1303 nieuwe besmettingen vastgesteld.