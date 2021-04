Gestolen pony van Hans is terug: 'Ze hebben hem toegetakeld'

"Kom maar menneke. Och jongen toch, wat hebben ze toch met je gedaan?" Vier weken geleden werd de geliefde pony Enterprise van Hans Hendrikx gestolen uit zijn weide in Lierop gestolen. Maandag werd hij herenigd met het stokoude dier, dat even geleden al door de politie werd gevonden.

"Daar blijft weinig herkenbaars van over als ze hem zo toetakelen", kijkt Hendrikx geschrokken naar de shetlander die uit de trailer tevoorschijn komt. Het dier is geschoren en zijn manen zijn kortgeknipt. "Als je als pony je jas kwijt bent, dan ben je wel erg kwetsbaar. Dat vind ik pure dierenmishandeling!", aldus een boze Hans.

Enterprise kan daarom niet terug naar zijn oude plekje, maar zal eerst in een stal moeten aansterken en wachten tot zijn vacht dikker is en het weer warmer wordt. "Hij heeft nooit eerder binnen gestaan."

Toen de politie de pony vond en hem in beslag nam, gingen de activisten daar tegen in beroep. "Dat is volslagen de omgekeerde wereld", reageert Hans verbaasd. Na een check van de Landelijke inspectiedienst bleek dat het dier inderdaad niet verwaarloosd is. "Ze geloofden het nog steeds niet, dierenactivisten zijn niet voor reden vatbaar."