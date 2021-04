Coronanieuws: Bijna 4 miljoen coronaprikken gezet

03.40

De Britse coronavariant is volgens een nieuwe studie toch niet dodelijker dan zijn voorgangers. Ook de klachten die de Britse variant kan veroorzaken zijn niet ernstiger. Wel is die, zoals eerder ook is aangetoond, besmettelijker dan eerdere verschijningsvormen van het virus.

In The Lancet Infectious Diseases en The Lancet Public Health zijn twee nieuwe onderzoeken over de Britse variant verschenen. Bij een daarvan bekeken de onderzoekers de gegevens van 341 coronapatiënten die eind vorig jaar positief testten in het zuidoosten van Engeland toen daar de Britse variant bezig was aan een opmars.